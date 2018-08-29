Тысяча военнослужащих оцепит этногородок Кырчын во время Игр кочевников

Генштаб Вооруженных сил помогает в проведении III Всемирных игр кочевников. Об этом сообщило Управление информационного обеспечения ГШ ВС КР.

В целях охраны государственных объектов и внешнего периметра района проведения игр, обеспечения общественного порядка, Генеральный штаб ВС КР выделил одну тысячу человек. Инженерные подразделения оказывают активное содействие в оснащении инфраструктуры мест проведения игр.

Военные инженеры войсковых частей 73809 и 20636 Сухопутных войск, несмотря на сложность местности и быстрое течение реки, установили мост в этногородке Кырчын. Он может пропускать колесную и гусеничную технику с нагрузкой до 60 тонн.