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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (92)

Тысяча военнослужащих оцепит этногородок Кырчын во время Игр кочевников

Генштаб Вооруженных сил помогает в проведении III Всемирных игр кочевников. Об этом сообщило Управление информационного обеспечения ГШ ВС КР.

В целях охраны государственных объектов и внешнего периметра района проведения игр, обеспечения общественного порядка, Генеральный штаб ВС КР выделил одну тысячу человек. Инженерные подразделения оказывают активное содействие в оснащении инфраструктуры мест проведения игр.

Военные инженеры войсковых частей 73809 и 20636 Сухопутных войск, несмотря на сложность местности и быстрое течение реки, установили мост в этногородке Кырчын. Он может пропускать колесную и гусеничную технику с нагрузкой до 60 тонн.
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