Игры кочевников. Иностранных журналистов будут сопровождать волонтеры

Пятьдесят волонтеров со знанием иностранных языков будут сопровождать журналистов международных изданий, сообщили в секретариате ВИК.

По его данным, сегодня заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова встретилась с волонтерами и рассказала об основных задачах, возложенных на них.

«Перед нами важная задача — тепло встретить международных гостей и показать наше традиционное гостеприимство, познакомить их с многовековой культурой кочевников, Кыргызстаном, его богатой историей, культурным наследием и дружелюбным народом», — отметила Айнура Темирбекова.

Волонтеров познакомили с особенностями встречи иностранных журналистов в аэропорту, со специально изданной на трех языках (кыргызском, русском и английском) брошюрой для журналистов, участвующих в III ВИК и памяткой по работе со СМИ.

В секретариате отметили, что волонтеры являются представителями высших учебных заведений Кыргызстана, они владеют английским, немецким, турецким, арабским и корейским языками.