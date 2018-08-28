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Общество

Паспорта у ловчих хищных птиц утвердили в Кыргызстане

В Кыргызстане утверждены идентификационные карты (паспорта) и правила мечения и кольцевания ловчих хищных птиц. Соответствующий приказ подписал директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) Абдыкалык Рустамов, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что документ направлен на упорядочение процесса содержания ловчих птиц, участия их в соревнованиях, выставках и других меропиятиях.

«У каждой птицы должен быть паспорт и чип. Сейчас объявлен конкурс на их разработку и изготовление. В будущем без документов птицы не будут допускаться к соревнованиям, их нельзя будет вывезти или ввезти в страну», — сообщили в ГАООСиЛХ.

В Госагентстве отметили, что в Кыргызстане насчитывается более 200 держателей ловчих хищных птиц, у половины есть охотничьи удостоверения, выданные ГАООСиЛХ.

Напомним, что 4 июня 2018 года правительство КР утвердило правила содержания и использования ловчих хищных птиц на территории Кыргызстана.

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