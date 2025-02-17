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Общество

Правила охоты на территории Кыргызстана утвердил кабинет министров

Правила охоты на территории Кыргызстана утвердил кабинет министров. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно обновленному документу, правила охоты регулируют отношения в этой сфере при ведении охотничьего хозяйства, использовании охотничьей продукции, а также устанавливают права и обязанности охотников и приравненных к ним лиц.

К охоте приравнивается и нахождение в охотничьих угодьях и на территории особо охраняемых природных зон, не входящих в их состав, с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, ловчими хищными птицами, капканами и иными орудиями охоты либо с продукцией охоты.

Правилами определены лимиты и нормы добычи диких животных, сроки, способы и орудия охоты, предельные сроки охоты на диких животных.

Охота на волка и шакала не лимитируется и не нормируется.

На территории республики разрешены следующие способы охоты на диких зверей и птиц:

  • с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия;
  • с применением охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом (кроме охоты на птиц, за исключением улара);
  • с применением самоловных орудий с максимальным размером капканов;
  • с использованием охотничьих собак и ловчих хищных птиц;
  • с применением метательного оружия (лук, арбалет);
  • с применением пневматического охотничьего оружия.

В КР запрещены охота с вертолетов, автомототранспортных средств и снегоходов, применение способов массового добывания диких зверей и птиц, использование военного и пневматического оружия (кроме использования при отстреле ворон, сорок, грачей, скворцов-майна, щурок), ловчих ям и настороженных ружей, крючков, капканов (размером более № 3), осветительных приборов, взрывчатых веществ, ядов, клея.

Отметим, что правила охоты в стране не обновлялись с 2015 года. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320086/
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