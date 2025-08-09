15:28
Происшествия

В Нарынской области задержаны браконьеры за незаконную охоту на горного козла

Инспекторы Службы экологического и технического надзора провели рейд, в ходе которого выявили факт незаконной охоты в местности Джангыз-Булак, относящейся к селу Кош-Тобо Ак-Талинского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Жители Ак-Талинского района К. уулу Э. и Ш. уулу Т. задержаны с незаконно добытым мясом краснокнижного горного козла. У них отсутствовали разрешительные документы на огнестрельное оружие (ИЖ-12).

По итогам проверочных мероприятий на месте оформлены необходимые документы. Задержанные граждане и вещественные доказательства переданы в Ак-Талинский районный отдел внутренних дел для дальнейших следственных действий.

Служба экологического и технического надзора призывает граждан строго соблюдать законы по охране дикой природы, особенно животного мира. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339033/
просмотров: 212
