Факт незаконной охоты пресечен в Жайылском районе

В распоряжение сотрудников Чуйского регионального управления Минприроды поступила информация о факте незаконной охоты вблизи села Малтабар Жайылского района, вдоль трассы Беш-Терек. Сотрудники ведомства совместно с внештатными инспекторами провели оперативный рейд. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

При проверке автомобиля гражданина обнаружено пневматическое оружие ПСП. По данному факту составлен протокол в соответствии со статьей 261 Кодекса о проступках и наложен штраф в размере 10 тысяч сомов.

Чуйское региональное управление призывает граждан соблюдать законы, беречь диких животных и бережно относиться к природе.