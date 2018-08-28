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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (170)

Мэр Бишкека поручил оперативно отремонтировать почти 200 километров дорог

Мэр Бишкека Азиз Суракматов провел плановое совещание, на котором поручил отремонтировать 200 километров дорог. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Начальник муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» Мирлан Амантуров проинформировал участников совещания о ходе работ по ремонту дорог в жилых массивах столицы.

По его словам, в новостройках Ленинского района планируется провести дорожные работы на 21 улице протяженностью чуть более 19 километров. В жилмассивах Октябрьского района — на 81 улице протяженностью 51 километр. Двадцать три улицы протяженностью 11 километров планируют отремонтировать в Первомайском районе, и 64 дороги (32 километра) — в новостройках Свердловского района.

«Итого в целом во всех жилых массивах столицы планируется провести дорожные работы на 189 улицах протяженностью почти 200 километров», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, на совещании обсудили подготовку общеобразовательных организаций к новому, 2018/19 учебному году, подготовку к предстоящему осенне-зимнему отопительному периоду, подготовку к  Дню независимости КР и другие вопросы.

Азиз Суракматов потребовал от муниципальных предприятий, городских служб и структурных подразделений незамедлительно решить все озвученные вопросы.
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