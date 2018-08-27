Госпитализация Текебаева. Экс-депутат продолжит лечение в неврологическом центре

Врачи рекомендуют экс-депутату Омурбеку Текебаеву продолжить лечение в Центре неврологии. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, вопрос операции остается открытым. Сам осужденный согласия на удаление опухоли, образовавшейся в области щитовидной железы, пока не давал. Врачи диагностиривали также стенокардию II степени, гипертоническую болезнь II степени и нарушение жирового обмена I степени. Кроме того, у Омурбека Текебаева межпозвоночный остеохондроз и межреберная невралгия.

Отметим, лидера «Ата Мекена» госпитализировали в Национальный центр кардиологии 1 августа. Ему диагностировали атеросклероз аорты и коронарных сосудов, наджелудочковую экстрасистолическую аритмию, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

Лидера «Ата Мекена» приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР. Он отбывает наказание в ИК № 47.