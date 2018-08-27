12:18
USD 68.60
EUR 79.33
RUB 1.01
Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (73)

Госпитализация Текебаева. Экс-депутат продолжит лечение в неврологическом центре

Врачи рекомендуют экс-депутату Омурбеку Текебаеву продолжить лечение в Центре неврологии. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова. 

По ее словам, вопрос операции остается открытым. Сам осужденный согласия на удаление опухоли, образовавшейся в области щитовидной железы, пока не давал. Врачи диагностиривали также стенокардию II степени, гипертоническую болезнь II степени и нарушение жирового обмена I степени. Кроме того, у Омурбека Текебаева межпозвоночный остеохондроз и межреберная невралгия. 

Отметим, лидера «Ата Мекена» госпитализировали в Национальный центр кардиологии 1 августа. Ему диагностировали атеросклероз аорты и коронарных сосудов, наджелудочковую экстрасистолическую аритмию, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

Лидера «Ата Мекена» приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР.  Он отбывает наказание в ИК № 47. 
Ссылка:
просмотров: 754
Версия для печати
Материалы по теме
Госпитализация Текебаева. Может ли политик выйти на свободу досрочно?
Госпитализация Текебаева. Врачи готовят политика к операции
Дело Текебаева. Кыргызстан нарушил ряд статей международных договоров
Госпитализация Омурбека Текебаева. Лидера «Ата Мекена» вывезли в Центр онкологии
В ГСИН рассказали о диагнозе бывшего депутата Омурбека Текебаева
Почему Текебаев доставлен в Центр кардиологии и в каких условиях он лечится
Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии
Лицензия остается. Госадвокату по делу Омурбека Текебаева объявили выговор
Адвокаты Омурбека Текебаева пожаловались на судью
Будет сидеть. Адвокатам Омурбека Текебаева вновь отказано в пересмотре его дела
Популярные новости
Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с&nbsp;коррупцией Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с коррупцией
Штормовое предупреждение МЧС: Понижение температуры, дожди, в&nbsp;горах снег Штормовое предупреждение МЧС: Понижение температуры, дожди, в горах снег
Гордимся! Команда КВН &laquo;Азия MIX&raquo; выиграла летний кубок КВН в&nbsp;Сочи Гордимся! Команда КВН «Азия MIX» выиграла летний кубок КВН в Сочи
Трасса Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта. Разрушат, пока достроят? Трасса Бишкек — Кара-Балта. Разрушат, пока достроят?
Бизнес
MegaCom представляет тариф &laquo;Кочевник&raquo; для участников и&nbsp;гостей ВИК MegaCom представляет тариф «Кочевник» для участников и гостей ВИК
Подготовка к&nbsp;ВИК. Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;субботник Подготовка к ВИК. Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на субботник
БТА Банк начал прием платежей в&nbsp;УГНС и&nbsp;Социальный фонд&nbsp;КР в&nbsp;онлайн-режиме БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»