Подготовка к ВИК. Как выглядят основные трассы и ущелье Кырчын

В Кыргызстане завершается подготовка к третьим Всемирным играм кочевников. Уже через неделю на ипподроме в Чолпон-Ате состоится торжественное открытие Игр.

Корреспондент 24.kg проехал по дороге к основным объектам, чтобы узнать, как они готовы к предстоящему событию. Дорога Балыкчи — Корумду

Ремонт на трассе Балыкчи — Корумду практически завершен. На большей части дороги даже нет спецтехники. Укладка первого слоя асфальта за городом Балыкчи и до села Чырпыкты, и второго слоя — от Чырпыкты до Тамчи завершилась.

На трассе от Балыкчи до Чолпон-Аты только в двух местах ведутся дорожные работы. Там заканчивают установку нового моста. Работы ведутся в ускоренном темпе. Строители и техника работают с раннего утра и до позднего вечера в будни и выходные.

А вот на территории между селами Булан-Соготту и Корумду идут масштабные работы. Такое впечатление, что об этой части дороги вспомнили только сейчас. И здесь по сравнению с прошлым годом мало что изменилось. Новый асфальт появился в Булан-Соготту, а вот до села она так и не готова.

На сегодня между селами Булан-Соготту и Корумду уложили только первый слой асфальта на одной полосе. Вторая даже не готова. Именно здесь сосредоточилась вся спецтехника. Работают ударными темпами. За день строители успели проложить слой асфальта протяженностью в несколько километров.

Если работа здесь будет идти и дальше так, есть надежда, что подготовить трассу к началу ВИК все же успеют. Ну, или хотя бы откроют движение по одной полосе.

Дорога на Кырчын

А вот что действительно радует глаз, так это дорога к ущелью Кырчын. Мы проезжали по ней в прошлом году. Даже на внедорожнике повышенной проходимости движение по горной трассе было крайне сложным.

Сегодня все изменилось. Да, дорога и в Григорьевском, и в Семеновском ущельях осталась грунтовой. Но зато теперь это ровная и широкая трасса, где вполне смогут разъехаться два автомобиля. И для поездки в ущелье больше не нужно искать машину с хорошей проходимостью. С такой дорогой даже на самый верх вполне поднимется и обычная малолитражка.

Кроме того, на дорогах, ведущих к ущелью Кырчын, поставили знаки, предупреждающие об опасных поворотах и сужении дороги. Появились и общественные туалеты, пункты милиции. Последние приготовления к ВИК здесь завершаются. Власти Иссык-Кульской области лично следят за процессом. Поднимаясь по Григорьевскому ущелью, мы встретились с акимом Иссык-Кульского района Даниром Иманалиевым, который проводил беседу с местными жителями. Кроме того, в эти выходные в ущельях пройдет акция по очистке территории от мусора.

Единственное, чего не хватает, это элементарных указателей, как добраться до Кырчына. До этого я не была в урочище и совсем не знала, как туда доехать. Добраться помогли гугл-карты, хорошая дорога и местные жители, которые подсказали дорогу.

И еще, полезный совет для тех, кто поедет в Кырчын: заезжать в него лучше из Семеновского ущелья. Уж слишком резкие подъемы в гору идут по дороге в Кырчын из Григорьевского. Поберегите автомобиль, да и нервы. Туалеты на Кырчыне

В урочище Кырчын подготовительные работы в самом разгаре. Сейчас монтируют сцену и ставят те самые туалеты, которые наделали много шуму. Правда, посторонних на территорию не пускают. На воротах надпись, что въезд запрещен из-за строительных работ.

Представившись туристами, мы упросили охранника пустить нас, клятвенно пообещав, что проведем на объекте не более получаса.

50 метров

Пока на территории Кырчына нет ни одной юрты. Скорее всего, их привезут немного позже. Зато в самом разгаре работы по установке туалетов. Санитарные объекты будут располагаться через каждые. Причем на наших глазах устанавливали не просто дачные туалеты, а объекты со всеми удобствами, включая унитазы.

Здесь же специалисты работали над тем, чтобы провести связь. Нет, мобильные сети в урочище работают достаточно неплохо. Но учитывая, сколько гостей ожидают на ВИК, нужно хорошо подготовиться. Кроме того, сейчас в урочище проводят воду и свет.

К приему гостей готовы

Что касается остальных объектов ВИК, то они к предстоящим играм уже готовы. К амфитеатру «Номад», например, сделали ровную и хорошую грунтовую дорогу. А ипподром и вовсе в последние недели пользуется большой популярностью. Здесь регулярно проводят различные мероприятия.

Правда, кыргызстанцы уже успели выразить недовольство работой ипподрома. Дело в том, что на его территории открыли ночной клуб. Некоторые посчитали, что нарушается предназначение объекта. Да и посещение ипподрома в туристических целях тоже под вопросом. Многие приходят туда с детьми и недовольны, что встречают нетрезвую молодежь.

Близлежащие к основным объектам ВИК пансионаты и дома отдыха тоже готовятся к предстоящим Играм. Дороги к ним почищены и убраны, большинство мест в пансионатах давно забронированы.