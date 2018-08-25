Подготовка к ВИК. Как выглядят основные трассы и ущелье Кырчын

В Кыргызстане завершается подготовка к третьим Всемирным играм кочевников. Уже через неделю на ипподроме в Чолпон-Ате состоится торжественное открытие Игр.
Корреспондент 24.kg проехал по дороге к основным объектам, чтобы узнать, как они готовы к предстоящему событию.
Дорога Балыкчи — Корумду
Ремонт на трассе Балыкчи — Корумду практически завершен. На большей части дороги даже нет спецтехники. Укладка первого слоя асфальта за городом Балыкчи и до села Чырпыкты, и второго слоя — от Чырпыкты до Тамчи завершилась.
На трассе от Балыкчи до Чолпон-Аты только в двух местах ведутся дорожные работы. Там заканчивают установку нового моста. Работы ведутся в ускоренном темпе. Строители и техника работают с раннего утра и до позднего вечера в будни и выходные.
А вот на территории между селами Булан-Соготту и Корумду идут масштабные работы. Такое впечатление, что об этой части дороги вспомнили только сейчас. И здесь по сравнению с прошлым годом мало что изменилось. Новый асфальт появился в Булан-Соготту, а вот до села она так и не готова.
Если работа здесь будет идти и дальше так, есть надежда, что подготовить трассу к началу ВИК все же успеют. Ну, или хотя бы откроют движение по одной полосе.
Дорога на Кырчын
А вот что действительно радует глаз, так это дорога к ущелью Кырчын. Мы проезжали по ней в прошлом году. Даже на внедорожнике повышенной проходимости движение по горной трассе было крайне сложным.
Сегодня все изменилось. Да, дорога и в Григорьевском, и в Семеновском ущельях осталась грунтовой. Но зато теперь это ровная и широкая трасса, где вполне смогут разъехаться два автомобиля. И для поездки в ущелье больше не нужно искать машину с хорошей проходимостью. С такой дорогой даже на самый верх вполне поднимется и обычная малолитражка.
Единственное, чего не хватает, это элементарных указателей, как добраться до Кырчына. До этого я не была в урочище и совсем не знала, как туда доехать. Добраться помогли гугл-карты, хорошая дорога и местные жители, которые подсказали дорогу.
И еще, полезный совет для тех, кто поедет в Кырчын: заезжать в него лучше из Семеновского ущелья. Уж слишком резкие подъемы в гору идут по дороге в Кырчын из Григорьевского. Поберегите автомобиль, да и нервы.
Туалеты на Кырчыне
В урочище Кырчын подготовительные работы в самом разгаре. Сейчас монтируют сцену и ставят те самые туалеты, которые наделали много шуму. Правда, посторонних на территорию не пускают. На воротах надпись, что въезд запрещен из-за строительных работ.
Представившись туристами, мы упросили охранника пустить нас, клятвенно пообещав, что проведем на объекте не более получаса.
Здесь же специалисты работали над тем, чтобы провести связь. Нет, мобильные сети в урочище работают достаточно неплохо. Но учитывая, сколько гостей ожидают на ВИК, нужно хорошо подготовиться. Кроме того, сейчас в урочище проводят воду и свет.
К приему гостей готовы
Что касается остальных объектов ВИК, то они к предстоящим играм уже готовы. К амфитеатру «Номад», например, сделали ровную и хорошую грунтовую дорогу. А ипподром и вовсе в последние недели пользуется большой популярностью. Здесь регулярно проводят различные мероприятия.
Близлежащие к основным объектам ВИК пансионаты и дома отдыха тоже готовятся к предстоящим Играм. Дороги к ним почищены и убраны, большинство мест в пансионатах давно забронированы.