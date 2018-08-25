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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (85)

Игры кочевников. Для гостей запустили круглосуточную горячую линию

Более 700 сотрудников ГУОБДД будут нести службу в период проведения III Всемирных игр кочевников 2-8 сентября в Иссык-Кульской области. Об этом сообщает секретариат ВИК.

Во время проведения Игр кочевников открыта специальная горячая линия 1262, куда можно обращаться по всем возникшим вопросам, касающимся дорожной безопасности, схем проезда, парковочных зон. Горячая линия будет работать круглосуточно.

Для удобства иностранных гостей и туристов в местах проведения мероприятий будет работать 10 сотрудников ГУОБДД, владеющих английским языком.

Кроме того, выпущен буклет с подробной картой локации парковочных зон в местах проведения мероприятий, схем проездов, мест дислокации постов ГУОБДД. Буклеты можно получить на постах.
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