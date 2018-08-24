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Общество

Гостей Игр кочевников в урочище Кырчын будут возить мини-бусы. Но не бесплатно

В этногородок «Кырчын» для удобства гостей III Всемирных игр кочевников будут курсировать мини-бусы на платной основе. Об этом сообщает секретариат ВИК.

Определены основные пункты сбора пассажиров — автовокзал в Чолпон-Ате, ипподром, санаторий «Иссык-Куль Аврора». Стоимость проезда составит от 50 до 70 сомов с одного человека в зависимости от расстояния.

Движение в урочище Кырчын для легкового автотранспорта одностороннее: въезд — из Семеновского ущелья, выезд — из Григорьевского. Для пассажирского транспорта введено двустороннее движение с временными ограничениями во время заезда кортежей высоких гостей.

Парковка в Кырчыне на 10 тысяч машин будет бесплатной.

К слову отметим, что в 2016 году во время проведения II Игр кочевников бусы возили гостей в Кырчын бесплатно.
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