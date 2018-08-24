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Общество

Почему инвалиды не могут найти работу? Объяснил депутат

Депутат Дастан Бекешев знает, как облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом он рассказал 24.kg.

По его словам, в законе есть норма, по которой руководители госучреждений и частных предприятий должны принимать на работу инвалидов. Квотирование предусматривает 5 процентов, если в организации свыше 20 работников.

«Но никто этот пункт не исполняет. Оно и понятно, почему это нереальное требование. Мы предлагаем оставить те же 5 процентов, но от 40 штатных единиц», — подчеркнул Дастан Бекешев.

Напомним, в Кыргызстане число ЛОВЗ ежегогдно растет. Сегодня Ассоциация инвалидов насчитывает 10 юридических лиц и 44 тысячи членов.
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