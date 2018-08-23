24 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

9.00-17.00 — улицы Джаманбаева, № 36, жилмасив « Арча-Бешик» (улицы Репина, Кен-Суу, Валдайская, Сандык-Тор, Садырбаева);

9.30-17.00 — проспект Ч.Айтматова, улицы Бакаева, Гагарина, Алтымышева, Табалдиева, Джаманбаева Тыналиева, Ахунбаева;

9.30-18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улица Рабочая), переулки Челябинский, Алтайский, Каарманский, улицы Исанова, Ужгородская, Тулебердиева, Луговая, Береговая, Ямбургская;

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Санжыра, Куйручук, Достоевского, Чар, Молдокулова, Кок-Жайык, Керемет, Шоокум).

2 Чуйская область

9.00-17.00 — села Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева, средняя школа, административное здание айыл окмоту, ФАП), Арашан (улицы Бектенбаева, Нижняя стройка), Октябрьское (2-е отделение, улицы Пушкина, Куйбышева, Калинина, Гагарина), Степное (улицы Лермонтова, Ташкентская, Гамзатова, Дорожная), Карла Маркса (улицы Крылова, Герцена, Школьная), Восток (улицы 60 лет Киргизии, Мирная, Тельмана, Ленина), Лебединовка (улицы Северная, М.Горького, Восточная), Байгельди (улица Байгельди), Г авриловка (улицы Тургенева, Южная, Фрунзе), Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная), Кун-Туу (улицы Спортивная, Правды, Школьная, Сейде Эсембаева, Исмаила, 60 лет Киргизии, тупики Момунжанова, Южный), Джал (улицы Сатке, Интернациональная), Сокулук (улицы Ленина, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Иссыккульская, Пионерская, Мельничная, Советская, Новая, Белинского, Свободы), Александровка (улица Ключевая), Тилек (улица Восточная), Предтеченка (уица Первомайская), Ак-Суу (улица Советская), Первомайское, Киргшелк, Люксембург (улица Бекмуратова), Новопокровка (улицы Ленина, Советская, Фрунзе, Линейная, Восточная, Чехова, Кирпичная, Молодой Гвардии, Чкалова, Лермонтова, Гагарина, Пионерская, Молодежная, Логвиненко, Токтогула), Новопавловка (улицы Крупской, Северная, Заводская, Строительная, Пригородная), город Шопоков (улица Горького, Футбольная, Фрунзе, Молодежная);

Новопавловка (улицы Крупской, Северная, Заводская, Строительная, Пригородная), город Шопоков (улица Горького, Футбольная, Фрунзе, Молодежная); 8.30-17.00 — село Степное (улица Центральная);

8.30-18.00 — город Кара-Балта (улицы Коржова, Ильича, Ленинградская, Вокзальная, Центральная, Куйбышева, Жаштык, Дзержинского, Советская, Садовая, Московская, Звездная, Ракетная, Салиевой, Почтовая, Восточная, Фрунзенская, 8 Марта, Жданова, Железнодорожная, Свердлова, переулки Фрунзенский, Почтовый);

9.00-18.00 — села Кош-Коргон, Кара-Дебе, Искра, Восточное.

3Иссык-Кульская область

9.30-18.00 — курорт Джергалан, дачи;

09.00-17.00 — села Калкагар, Алабаш, Кара-Тала, Ташкия, Чельпек, дачи «Ирдык», часть поселка Каджи-Сай;

13.00-17.00 — села Кожояр, Кашат, Семеновка;

10.00-20.00 — села Григорьевка, часть села Семеновки, ущелье Кырчын.

4 Баткенская область

8.00-17.00 — сельские управы Халмион, Алга, Кыргыз-Кыштак, Ак-Турпак, Советская.

5 Ошская область