«Безопасный город». Кто будет участвовать в аукционе

В Государственном комитете инновационных технологий и связи проходит аукцион по определению компании для реализации проекта «Безопасный город».

Предусмотрено не менее трех раундов и два дополнительных бонусных раунда для определения окончательного победителя, который предложит наименьшую сумму контракта. Участники не видят друг друга. По итогам завершения аукциона система покажет, кто участвовал в аукционе и какую цену они предлагали. Аукцион завершится в 15.36. Окончательное решение примет комиссия.

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Камерами фиксации нарушений обещают оснастить 38 перекрестков и 52 стационарных рубежа. Окончательную стоимость проекта определят по результатам онлайн-аукциона, где стартовая сумма составляет 2 миллиарда 552 миллиона 706 тысяч 240 сомов.

Власти Кыргызстана готовы платить исполнителю проекта 240 сомов за каждый оплаченный нарушителем штраф. Сумма может снизиться в зависимости от итогов аукциона.