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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (79)

Перед Играми кочевников территорию Иссык-Кульского района очистят

Перед Играми кочевников территорию Иссык-Кульского района очистят. Об этом сообщает секретариат ВИК.

Отмечается, 25 и 26 августа состоится очистка территории района, центральной трассы и прибрежной зоны. Из общей протяженности территории района — 168 километров — очистят более 100 километров.

«Важно, чтобы каждый дом, двор, улица были готовы встретить гостей со всего мира. Мы должны обеспечить чистоту и порядок на этой территории, а также продемонстрировать всему мировому сообществу наше радушное гостеприимство», — отметил аким района Данир Иманалиев.

Чиновники расчитывают, что в акции примут участие более тысячи человек и приглашают всех желающих.
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