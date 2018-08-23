Перед Играми кочевников территорию Иссык-Кульского района очистят. Об этом сообщает секретариат ВИК.
Отмечается, 25 и 26 августа состоится очистка территории района, центральной трассы и прибрежной зоны. Из общей протяженности территории района —
«Важно, чтобы каждый дом, двор, улица были готовы встретить гостей со всего мира. Мы должны обеспечить чистоту и порядок на этой территории, а также продемонстрировать всему мировому сообществу наше радушное гостеприимство», — отметил аким района Данир Иманалиев.
Чиновники расчитывают, что в акции примут участие более тысячи человек и приглашают всех желающих.