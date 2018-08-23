Тендер по проекту «Безопасный город» прозрачный. Госкомсвязи против провокаций

В Государственном комитете информационных технологий и связи не согласны с заявлением Антикоррупционной общественной инициативы о распиле и непрозрачности при организации тендера на проект «Безопасный город».

В ведомстве 24.kg пояснили, что процедура тендера разработана строго в соответствии с действующим законодательством КР. Именно оно определяет проведение аукциона, ход подготовки к нему и заключение финального контракта с победителем. Все этапы разработки самого проекта и процедур проведения конкурса были максимально прозрачными.

«Достаточно сказать, что 28 июня 2018 года была проведена презентация модели реализации проекта «Безопасный город» для представителей общественных организаций, местных экспертов ИКТ, НПО и СМИ. В ходе обсуждений было решено, что разметка дорог, дорожные знаки и светофоры останутся в ведении мэрии. Хотя ранее планировалось, что эту работу возьмет на себя подрядчик», — отмечают чиновники.

В Госкомсвязи информируют, что были пересмотрены расчеты по эксплуатационным расходам на содержание передвижных комплексов. После объявления тендера все разработанные и утвержденные конкурсные документы в полном объеме размещены на портале госзакупок. Ни один файл не удалялся. Ни один новый файл не сможет быть приобщен к уже существующим документам. Этот пакет окончательный и неизменный до заключения финального договора с победителем тендера.

Проверить неизменность технической документации может любой желающий, так как сайт госзакупок функционирует 24 часа в стуки и является открытым для всех.

В ходе подготовки к проведению аукциона были разосланы письма-приглашения в 137 компаний, имеющих положительный опыт реализации аналогичных проектов в России, Казахстане, Европе и Китае.

Аукцион проводится в соответствии с Законом КР «О госзакупках». Этот тендер не является инвестиционным. Все процедуры по нему регулируются в рамках кыргызского законодательства.

В соответствии с законом минимальный срок экспозиции тендера составляет 7 дней. Этот срок увеличен в четыре раза для того, чтобы потенциальные поставщики успели подать заявки. Для максимального привлечения участников ГКИТиС проводил обучение для компаний, которые хотят принять участие в проекте.

На протяжении всей экспозиции тендера специалисты ведомства отвечают на все запросы компаний, которые планируют принять участие в тендере.

Для того чтобы конкурс состоялся, в тендере должно принять участие не менее трех участников. В Госкомсвязи подчеркивают, что для максимального привлечения поставщиков к участию в аукционах было принято решение установить минимально возможные требования для компаний, при которых исключен риск невыполнения обязательств по реализации проекта «Безопасный город».

Выставлено всего два типа требований — успешный опыт реализации аналогичного проекта и финансовые гарантии реализации проекта (для исключения рисков).

Технические условия установлены в соответствии с международными стандартами и четко описываются ГОСТами. Никаких дополнительных ужесточающих условий не было, нет и не будет.

Со стороны правительства были созданы максимально комфортные условия для участия в аукционе всех поставщиков, чья квалификация позволяет успешно реализовать первую фазу проекта «Безопасный город».

Предположения об отмене тендера являются провокацией, так как в случае отмены аукциона создадутся неконкурентные преимущества для компаний, не соответствующих квалификационным требованиям.