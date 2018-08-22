ЧП в войсковой части № 30295. Командир освобожден от должности

Расследование происшествия в войсковой части № 30295 Сухопутных войск Вооруженных сил КР находится на личном контроле начальника Генерального штаба ВС КР генерал-майора Райимберди Дуйшенбиева. Об этом сообщили в управлении информации, связям с общественностью и СМИ ведомства.

По ее данным, глава Генштаба проинспектировал войсковую часть, проверил условия службы, жизни и быта личного состава.

«Командир войсковой части полковник М. Мамбетов освобожден от занимаемой должности. Ряд должностных лиц, виновных в допущении данного происшествия, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Пострадавший военнослужащий в настоящее время находится в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, где получает необходимое лечение. Материалы служебного расследования переданы в Военную прокуратуру Джалал-Абадского гарнизона», — сообщили в Генштабе.

Напомним, военнослужащего Руслана Сапарбаева ударило током, ему ампутировали руку.