Ежегодно на дорогах Кыргызстана погибают сотни человек. Цифры с каждым годом неутешительно растут. К примеру, в прошлом году в ДТП погибло более 900 кыргызстанцев, из которых 104 – дети. К теме безопасности на дорогах внимание привлекалось не раз, однако конкретных действий до недавнего времени не было.

Проект «Безопасный город», который долгие годы не могли реализовать, наконец-то переходит в активную стадию. Ранее видеокамеры в тестовом режиме заработали на четырех перекрестках столицы: Фрунзе – Ибраимова, Байтика Баатыра – Горького, Байтика Баатыра — Ахунбаева и Байтика Баатыра – Токомбаева. Запуск проекта в пилотном режиме продемонстрировал текущую ситуацию на дорогах и показал, в каком направлении необходимо двигаться при полномасштабном запуске. Теперь самое главное – найти компанию, которая поможет реализовать «Безопасный город» на остальных важных участках столицы.

Уже завтра, 23 августа, во время онлайн-аукциона станет известно, какая компания займется строительством инфраструктуры и реализует проект. О том, какие вызовы стоят перед запуском «Безопасного города» и как он будет работать, рассказал председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.

– Уже завтра состоится онлайн-аукцион, в рамках которого выберут компанию-подрядчика. Расскажите, как пройдет эта процедура?

– К сожалению, прошлые попытки реализовать проект сильно подпортили его репутацию. И наша задача — исправить ситуацию, сделав тендер максимально прозрачным. На сайте госзакупок 20 июля мы объявили конкурс на реализацию данного проекта, выставили критерии и стартовую цену. Выберем того, кто предложит наименьшую стоимость реализации, при этом будет иметь соответствующий опыт. Все пройдет в онлайн-режиме. Кроме того, приглашены все представители СМИ, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы «Безопасный город» имел чистую тендерную историю, чтобы люди были уверены в том, что проект реализуется максимально открыто и честно.

– «Безопасный город» — это масштабный проект государственно-частного партнерства, который несколько раз не удавалось реализовать. Долгое время не могли определиться с тем, как будет проходить взаимодействие государства и частной компании. В этот раз выбрана сервисная модель. Почему?

– Сервисная модель – это самый оптимальный вариант взаимодействия государства и бизнеса в рамках данного проекта. Для государства здесь нет рисков, поскольку для реализации не будет потрачено ни сома из бюджета, в то же время мы получаем качественную услугу, предоставленную компетентной компанией, которая имеет опыт реализации подобных проектов.

Подрядчик будет получать фиксированную сумму с каждого штрафа, взамен полностью построит необходимую инфраструктуру и будет предоставлять готовую видео- и фотоинформацию о каждом нарушении ПДД.

Еще раз подчеркну, что из бюджета ни копейки выделено не будет. Весь проект будет покрываться за счет недобропорядочных водителей и их штрафов.

– Каковы результаты в рамках тестового режима?

– Информация, которую нам удалось собрать, показывает, что ПДД нарушают лишь 5 процентов водителей в столице и 4 процента – на междугородних магистралях и трассах. Эти 5 процентов создают аварийные ситуации на дорогах, которые приводят к травматизму и смертности. То есть абсолютное большинство – 95 процентов, которые соблюдают все правила и уважают других участников движения, — подвергается риску из-за малой части недобропорядочных водителей. А ведь риску подвергаются еще и пассажиры, и пешеходы. Именно на эти 5 процентов и нацелен проект, чтобы дисциплинировать их и заставить соблюдать правила поведения на дорогах, что в свою очередь снизит смертность в результате ДТП.

– Удастся ли дисциплинировать всех автолюбителей или же все-таки вероятность того, что кто-то продолжит нарушать ПДД, остается?

– Автоматизированная технология исключит коррупционную составляющую. Уже не получится договориться с инспектором на месте, поскольку каждое нарушение будет фиксироваться моментально 24 часа в сутки. И, как только недобросовестные водители получат первые штрафы, они сразу же поймут, что соблюдать правила значительно выгоднее для кармана. А самое главное – безопасно для жизни. Ведь основные цели – это сохранение жизней кыргызстанцев и снижение уровня аварий на дорогах, то есть повышение общего уровня безопасности.

Штрафы – это лишь инструмент, благодаря которому решается основная задача. Но в рамках «Безопасного города» мы в первую очередь боремся за жизни людей.

– Когда проект запустят в полную силу?

– Мы рассчитываем, что в начале следующего года. Нужно понимать: несмотря на то что имя подрядчика станет известно уже на днях, компании потребуется время, чтобы установить фото- и видеооборудование на 38 перекрестках в Бишкеке, четырех путепроводах и 48 участках междугородних трасс. Но мы надеемся, что результаты не заставят себя ждать. То, что после стольких неудачных попыток проект все же запускается, это уже хорошее начало. Мы долго и тщательно работали над тем, чтобы его запустить, теперь приложим все усилия, чтобы «Безопасный город» работал эффективно, потому что главная цель – сохранение жизней наших граждан.