Что делать, если вашего ребенка не берут в школу?

В преддверии нового учебного года родители сталкиваются с проблемой при зачислении ребенка в школу. Их просят внести взнос или оказать помощь школе. Зачастую в приеме детей отказывают из-за переполненности школ. Однако напомним, по Конституции КР основное общее образование обязательно. Более того, каждый имеет право бесплатно получить среднее образование в государственных образовательных организациях.

ОФ «Лига защитников прав ребенка» и специалисты Министерства образования и науки рассказали 24.kg, что делать, если ребенка отказываются принимать в школу.

1 По какой причине ребенка могут не взять в школу? Ни одному ребенку не должно быть отказано в доступе к образованию. Любой директор, когда к нему приходит ребенок, не должен отказывать. Единственная причина — если школа переполнена, а ребенок не относится по микроучастку.



Во всех остальных случаях ребенка обязаны принять. Даже если школа переполнена директор не может закрыть дверь. Он должен перенаправить его, дать консультацию.



Отказать могут еще в том случае, если нет языка обучения, на котором бы хотел учиться школьник.



Если ребенок выпал из учебного процесса или никогда не ходил в школу, для него должны создать определенные условия. В школе должен быть коррекционный класс.

2 Директор школы требует внести взнос... Министерство образования и науки своим приказом запретило какие-либо взносы. Администрация школы несет ответственность за нарушение приказа.



Если вас просят внести взнос или оказать финансовую помощь можно обратиться за помощью в ОФ «Лига защитников прав ребенка» по телефонам: +996 312 66 25 87; +996 771 45 44 45, по электронной почте crdl2008@gmail.com и на странице в Facebook.

3 У родителей нет городской прописки, но они постоянно живут в Бишкеке. Примут ребенка в школу? Отсутствие прописки не является причиной для отказа в приеме в школу. Если родители столкнулись с такой проблемой, они могут обратиться в ОФ «Лига защитников прав ребенка» за консультацией. Правозащитники сопроводят ребенка в школу и будут рядом до тех пора, пока его не зачислят.

4 Дети с ограниченными возможностями могут учиться в обычной школе? Если ребенок не может посещать школы из-за проблем со здоровьем, для него должны организовать обучение на дому. Каждый ребенок независимо от состояния здоровья, социального статуса и гражданства имеет право получить образование.

5 Что делать, если у родителей и ребенка нет документов, а он достиг школьного возраста? Ребенка обязаны принять в школу, если администрация установила, что он относится к их микроучастку. Отсутствие документов не должно быть препятствием для отказа в приеме в школу. Родитель следует объяснить порядок восстановления документов. Учитель или директор являются носителями законодательства и политики по реализации права на образование. Они должны провести правовую консультацию и направить в органы социальной защиты.



Во всех цивилизованных странах, если ребенок школьного возраста не учится — это ЧП. Все социальные службы должны прилагать максимум усилий, чтобы ребенок не оставался на улице. Обязанность государства воспитать гражданина, который знает свои права. Дети, не посещающие школу, чаще всего становятся жертвами насилия.