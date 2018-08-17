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Общество

Обыкновенная кляуза. В «Тазалыке» отреагировали на обращение к президенту

Большинство пунктов в обращении части сотрудников муниципального предприятия к президенту — обыкновенная кляуза, говорится в заявлении «Тазалыка».

Отмечается, что под письмом к президенту подписались 12 линейных сотрудников Первомайского района, а сотрудников на предприятии 1 тысяча 538 человек.

«Дворники объяснили, что пять лет им не выплачивают 13-ю заработную плату. Но она не заложена в бюджете предприятия и никогда не выплачивается. Сотрудники отметили, что «с 2013 года не обновляли технологическую карту, по которой начисляется жалованье, хотя она должна обновляться каждые два года», но ее составляют согласно замерам: то есть заработная плата за определенный объем работы. Перезамер производится комиссионно при внесении изменений в техкарты, а не по истечении какого-то времени», — говорится в письме.

В заявлении «Тазалыка» разъяснили и относительно выплат премий на предприятии.

«Остальные пункты, это по нашему мнению, — обыкновенная кляуза. Очень жаль, конечно, но и в нашей дружной семье есть люди, которые всем недовольны. Остальные сотрудники возмущены публикацией и решили собрать подписи в поддержку бывшего руководителя Рыспека Сарпашева. На сегодня их около 800», — отмечается в письме.
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