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Общество

В Оше открыли очередную мусорную площадку с сортировочными контейнерами

«Ош-Тазалык» продолжает реализацию проекта стационарных площадок по сбору бытовых отходов с сортировочными контейнерами, сдав в эксплуатацию уже пятую площадку в микрорайоне «Кулатов». Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

«Ош-Тазалык» реализует проект собственными силами, и он направлен на улучшение экологического состояния города», — говорится в сообщении.

Мэр Оша Бакытбек Жетигенов отметил, что подобные площадки скоро будут по всему городу.

По данным муниципалитета, в настоящее время подобные сортировочные контейнеры установлены:

— между многоэтажными домами № 11 и 13 на улице Айтиева;

— на пересечении улиц Алиева и Пушкина;

— на улице Алайской;

— на улице Ленина (строительный комплекс «Аманат Сити»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286483/
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