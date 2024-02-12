В Оше открыли очередную мусорную площадку с сортировочными контейнерами

«Ош-Тазалык» продолжает реализацию проекта стационарных площадок по сбору бытовых отходов с сортировочными контейнерами, сдав в эксплуатацию уже пятую площадку в микрорайоне «Кулатов». Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.
«Ош-Тазалык» реализует проект собственными силами, и он направлен на улучшение экологического состояния города», — говорится в сообщении.
Мэр Оша Бакытбек Жетигенов отметил, что подобные площадки скоро будут по всему городу.
По данным муниципалитета, в настоящее время подобные сортировочные контейнеры установлены:
— между многоэтажными домами № 11 и 13 на улице Айтиева;
— на пересечении улиц Алиева и Пушкина;
— на улице Алайской;
— на улице Ленина (строительный комплекс «Аманат Сити»).