Мэрия хочет объединить «Тазалык» и «Бишкекзеленстрой»

На заседании сессии городского кенеша мэр столицы Айбек Джунушалиев сообщил, что мэрия планирует объединить «Бишкекзеленстрой» и «Тазалык».

По его словам, уже объединили «Бишкекзеленхоз» и «Бишкекводхоз».

Депутат Казыбек Эргешов спросил, будут ли от этого результаты.

Градоначальник ответил, что должна быть одна система управления. Потому принимаются такие решения.

«У нас на двух работников десять начальников. Хотим сократить управленческий аппарат. «Тазалык» снег с дорог и тротуаров скидывает на газоны, так как они к ним не относятся. «Зеленстрой» убирает листву, бросает в арык, потому что не они отвечают за ирригацию. Чтобы этого не происходило, мы создаем одну управленческую компанию», — сказал Айбек Джунушалиев.