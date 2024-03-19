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Общество

«БишкекВторРесурс» vs «Тазалык». Верховный суд поставил точку

Верховный суд поставил точку в вопросе, кто должен вывозить мусор в Октябрьском районе Бишкека.

Как сообщили в мэрии, решения Октябрьского районного суда от 18 августа 2023 года и Бишкекского городского суда от 7 декабря 2023-го оставлены без изменений. ОсОО «БишкекВторРесурс» отказано в удовлетворении искового заявления.

Таким образом, подчеркивают в муниципалитете, расторжение договора со стороны Октябрьской районной администрации на вывоз ТБО от 14 июня 2023 года с ОсОО «БишкекВторРесурс» является законным.

«Такое решение говорит о том, что с этого времени ОсОО «БишкекВторРесурс», вводя в заблуждение общественность, мошенническими действиями незаконно присвоило денежные средства МП «Тазалык», то есть муниципалитета (оплата абонентов за вывоз мусора) в размере 21 миллиона сомов. Стоит отметить, что это только сумма, доказанная и подтвержденная самой компанией «БишкекВторРесурс» по акту сверки. В настоящее время ведется следствие о незаконной деятельности ОсОО «БишкекВторРесурс»», — сообщили в мэрии.

Также у компании имеется долг перед МП «Бишкекский санитарный полигон» в размере 4 миллионов сомов и МП «Тазалык» — 4,7 миллиона сомов. В мэрии отмечают, что общая сумма ущерба составляет, предварительно, 46,7 миллиона сомов.

После возмещения ущерба со стороны «БишкекВторРесурс» абонентам МП «Тазалык» будет сделан перерасчет среди жителей Октябрьского района.

Отметим, жители Октябрьского района получали две квитанции за вывоз мусора — от «БишкекВторРесурса» и «Тазалыка». Ранее в муниципалитете сообщили, что суд встал на их сторону и вывозить мусор в Октябрьском районе должно муниципальное предприятие «Тазалык». Юристы компании не согласились и подали апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289455/
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