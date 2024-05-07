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Общество

Столичному «Тазалыку» купили специальную технику для очистки и мытья дорог

В столице презентовали новую технику МП «Тазалык» для очистки и мытья дорог. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, градоначальник Айбек Джунушалиев вместе со своим заместителем Рамизом Алиевым проверили работу спецтехники в тестовом режиме.

«Сначала показали мойку прибордюрной части дороги на пересечении улиц Масалиева и Садырбаева. На второй точке по улице Ахунбаева продемонстрировали мойку дорожных разметок, в том числе среднюю часть дороги», — сообщили в муниципалитете.

В мэрии отметили, что уборочная машина — это специализированное транспортное средство, разработанное для уборки уличных поверхностей и поддержания чистоты на дорогах и тротуарах. Она обладает функциями мойки и подметания, что позволяет эффективно справляться с различными видами мусора, пыли, грязи и другими загрязнениями.

Кроме того, новое приобретение обеспечит безопасность работникам МП «Тазалык», задействованным в уборке прибордюрной части дорог.

На сегодня закуплено четыре единицы такой спецтехники. В ближайшее 2-3 месяца планируется приобрести более 100 единиц спецтехники на денежные средства, выделенные мэрией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293411/
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