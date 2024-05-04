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Общество

Мэрия Бишкека купила спецтехнику для мытья дорог

Мэрия Бишкека купила четыре единицы спецтехники для мытья дорог. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

«Ранее мы использовали старую автомобильную технику для очистки и мытья столичных улиц. Это приводило к высыханию придорожных газонов и кустарников из-за переброски песка на зеленые зоны. Возможности старой спецтехники подметать и чистить были только такими», — отметили там.

По данным мэрии, презентация возможностей новой техники пройдет 6 мая.

Спецтехника закуплена в Китае. Муниципалитет планирует приобрести еще 30 таких машин для уборки улиц Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293205/
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