Мэрия Бишкека купила спецтехнику для мытья дорог

Мэрия Бишкека купила четыре единицы спецтехники для мытья дорог. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

«Ранее мы использовали старую автомобильную технику для очистки и мытья столичных улиц. Это приводило к высыханию придорожных газонов и кустарников из-за переброски песка на зеленые зоны. Возможности старой спецтехники подметать и чистить были только такими», — отметили там.

По данным мэрии, презентация возможностей новой техники пройдет 6 мая.

Спецтехника закуплена в Китае. Муниципалитет планирует приобрести еще 30 таких машин для уборки улиц Бишкека.