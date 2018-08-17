Болею. Экс-премьер-министр просит помощи в госпитализации для обследования

Экс-глава правительства Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев, арестованный по уголовному делу о коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ, просит помощи. Об этом 24.kg сообщили в Национальном центре по предупреждению пыток.

Как отмечают эксперты, бывший премьер жалуется на боли в сердце и ходатайствует о госпитализации.

Жанторо Сатыбалдиев рассказал сотрудникам центра о том, что в камере у него периодически случаются сердечные приступы. Несколько лет назад он перенес инфаркт.

В пресс-центре ГКНБ в свою очередь отмечают, что Жанторо Сатыбалдиев находится на контроле врачей медсанчасти СИЗО ГКНБ. Состояние его здоровья они оценивают как удовлетворительное.

По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.

Кроме того, под стражей находятся бывший премьер-министр Сапар Исаков, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев. Всем им предъявлены обвинения в коррупции.