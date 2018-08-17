В Чуйской области милиция две недели ищет пропавших девочек

Аламудунский РОВД разыскивает двух пропавших в селе Ак-Тилек девочек. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.
Уточняется, что 15-летняя Бегимай Ахматалиева и 13-летняя Аземгул Койлубаева вышли из дома и пропали 4 августа.
Бегимай Ахматалиева была одета в белую футболку, джинсы черного цвета, кеды черного цвета.
Ее приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы черные длинные, нос прямой, глаза черные.
Аземгул Койлубаева была одета в розовую футболку, джинсы черного цвета, черные кроссовки.
Ее приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы черные длинные до плеч, нос прямой, глаза узкие.
Особые приметы: на лице с левой стороны имеется родинка.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочек, просят обращаться по телефонам: дежурную часть