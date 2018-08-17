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Общество

В Чуйской области милиция две недели ищет пропавших девочек

Аламудунский РОВД разыскивает двух пропавших в селе Ак-Тилек девочек. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 15-летняя Бегимай Ахматалиева и 13-летняя Аземгул Койлубаева вышли из дома и пропали 4 августа.

Бегимай Ахматалиева была одета в белую футболку, джинсы черного цвета, кеды черного цвета.

Ее приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы черные длинные, нос прямой, глаза черные.

Аземгул Койлубаева была одета в розовую футболку, джинсы черного цвета, черные кроссовки.

Ее приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы черные длинные до плеч, нос прямой, глаза узкие.

Особые приметы: на лице с левой стороны имеется родинка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочек, просят обращаться по телефонам: дежурную часть 0(312) 36-35-27, 0(550) 51-09-05, 0(700) 20-96-66 или по номеру 102.
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