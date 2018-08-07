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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (66)

Всемирные игры кочевников будут освещать более 200 СМИ

На аккредитацию по освещению Всемирных игр кочевников подали заявки 179 иностранных СМИ. Об этом на пресс-конференции заявила заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова.

По ее словам, на стадии обработки 113 заявок.

«Я думаю, мы достигнем уровня 2016 года. Сейчас решается вопрос передачи прав трансляции Всемирных игр кочевников иностранными каналами. Проводится большая работа со спонсорами. Сами Игры пройдут на высоком уровне, главным свидетельством этого является планируемое участие высоких гостей из разных стран», — сказала Айнура Темирбекова.
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