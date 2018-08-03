01:02
USD 68.09
EUR 79.11
RUB 1.08
Общество

Ввозить пакеты и пластиковые бутылки на Иссык-Куль хотят запретить

Запретить с 1 января 2020 года ввозить, производить, реализовывать и использовать полиэтиленовые пакеты и пластиковую тару в пределах зоны биосферной территории «Иссык-Куль» предлагает депутат Экмат Байпакпаев. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

«Вся прибрежная зона озера и прилегающие к нему территории завалены пакетами и бутылками. Эта так называемая «вечная тара» приводит к эрозии почвы, а когда попадает в воду, препятствует нересту рыб. Положение усугубляется замкнутостью котловины озера Иссык-Куль, отсутствие проточности исключает возможность его разгрузки от загрязнителей», — говорится в документе.

При этом в регионе разрушена и разрознена система экологического мониторинга окружающей среды. Программа государственного мониторинга воды в прибрежной зоне озера Иссык-Куль сокращена до 11 точек, отбор проб осуществляется только в курортный сезон. Отсутствуют сведения об объемах отходов ПЭТ-продукции на дне озера, нет оценки затрат на очистку дна и побережья, зон особо охраняемых природных территорий, а также данных о влиянии отходов ПЭТ-продукции на озерную фауну.

Депутат предлагает ввести запрет на использование полиэтиленовой тары, а взамен разрешить использовать пакеты и бутылки из биоразлагаемых материалов.
Ссылка:
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
У российских журналистов на Иссык-Куле украли деньги и мобильники
Лето, жара, адреналин. На Иссык-Куле впервые провели Кубок Азии по триатлону
На КПП «Каркыра» может круглогодично действовать облегченный режим
Самый дешевый отдых среди курортов СНГ — на Иссык-Куле
Приграничные территории очистят от мусора экологи Кыргызстана и Казахстана
Экологи в шоке. В Иссык-Куле уровень нефтепродуктов превышен в пять раз
Сооронбай Жээнбеков: Иссык-Куль — это не только объект для зарабатывания денег
«Весенний» поселок Пристань-Пржевальск. 11 апреля
На VII Международном иссык-кульском марафоне побегут 2,5 тысячи участников
Скоро лето! От пансионатов требуют максимального комфорта для отдыхающих
Популярные новости
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
Омурбека Текебаева госпитализировали в&nbsp;Национальный центр кардиологии Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; прошли командно-штабные учения В международном аэропорту «Манас» прошли командно-штабные учения
&laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom продолжается «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom продолжается
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; выделит выпускникам детских домов миллион сомов на&nbsp;образование «АЮ Холдинг» выделит выпускникам детских домов миллион сомов на образование
MegaCom&nbsp;&mdash; генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников MegaCom — генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников