Ввозить пакеты и пластиковые бутылки на Иссык-Куль хотят запретить

Запретить с 1 января 2020 года ввозить, производить, реализовывать и использовать полиэтиленовые пакеты и пластиковую тару в пределах зоны биосферной территории «Иссык-Куль» предлагает депутат Экмат Байпакпаев. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

«Вся прибрежная зона озера и прилегающие к нему территории завалены пакетами и бутылками. Эта так называемая «вечная тара» приводит к эрозии почвы, а когда попадает в воду, препятствует нересту рыб. Положение усугубляется замкнутостью котловины озера Иссык-Куль, отсутствие проточности исключает возможность его разгрузки от загрязнителей», — говорится в документе.

При этом в регионе разрушена и разрознена система экологического мониторинга окружающей среды. Программа государственного мониторинга воды в прибрежной зоне озера Иссык-Куль сокращена до 11 точек, отбор проб осуществляется только в курортный сезон. Отсутствуют сведения об объемах отходов ПЭТ-продукции на дне озера, нет оценки затрат на очистку дна и побережья, зон особо охраняемых природных территорий, а также данных о влиянии отходов ПЭТ-продукции на озерную фауну.

Депутат предлагает ввести запрет на использование полиэтиленовой тары, а взамен разрешить использовать пакеты и бутылки из биоразлагаемых материалов.



