Игры кочевников. Милиция перейдет на повышенную степень боеготовности

Более шести тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечат общественный порядок и безопасность участников VI саммита глав государств (ССТГ) и III Всемирных игр кочевников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«В период проведения мероприятий личный состав органов внутренних дел переведут на степень боевой готовности «Повышенная», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, сотрудники милиции проводят по всей республике широкомасштабные оперативно-разыскные и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение и выявление преступлений.