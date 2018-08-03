14:48
USD 68.09
EUR 79.11
RUB 1.08
Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (61)

Игры кочевников. Милиция перейдет на повышенную степень боеготовности

Более шести тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечат общественный порядок и безопасность участников VI саммита глав государств (ССТГ) и III Всемирных игр кочевников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«В период проведения мероприятий личный состав органов внутренних дел переведут на степень боевой готовности «Повышенная», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, сотрудники милиции проводят по всей республике широкомасштабные оперативно-разыскные и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение и выявление преступлений.
Ссылка:
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
К Всемирным играм кочевников обустроят газон при въезде в Балыкчи
Игры кочевников. Сколько потратят на банкет для руководителей делегаций
Всемирные игры кочевников. Бесплатных билетов не будет
Всемирные игры кочевников. На event-услуги потратят 16,5 миллиона сомов
Игры кочевников. Сколько потратят на театрализованное представление в Кырчыне
Игры кочевников. Призовой фонд составит 26 миллионов сомов
Дорога в ущелье Кырчын почти готова к Всемирным играм кочевников
Всемирные игры кочевников. На юрточные пресс-центры потратят 540 тысяч сомов
Маленькие секреты грандиозного проекта. Как идет подготовка к Играм кочевников
Вселенная кочевников. Сколько потратят на сувениры для гостей фестиваля
Популярные новости
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
Какое гражданство есть у&nbsp;Кулматова? Ответ дали в&nbsp;российском посольстве Какое гражданство есть у Кулматова? Ответ дали в российском посольстве
Бизнес
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; выделит выпускникам детских домов миллион сомов на&nbsp;образование «АЮ Холдинг» выделит выпускникам детских домов миллион сомов на образование
MegaCom&nbsp;&mdash; генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников MegaCom — генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников
Лучший способ сэкономить на&nbsp;звонках и&nbsp;Интернете в&nbsp;поездках Лучший способ сэкономить на звонках и Интернете в поездках
Зал ожидания международного аэропорта &laquo;Ош&raquo; расширили до&nbsp;1500 квадратных метров Зал ожидания международного аэропорта «Ош» расширили до 1500 квадратных метров