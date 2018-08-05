Подросток и наркотики. Как распознать проблему

Какие признаки указывают на то, что ваш ребенок употребляет наркотики? Как вести себя в подобной ситуации? Что делать, если подросток уже зависим? На эти вопросы ИА «24.kg» ответила психиатр-нарколог Центра медико-психологической помощи и реабилитации несовершеннолетних Республиканского центра наркологии Елена Бородина.

1 Можно ли удержать ребенка от интереса к наркотикам? Да. Для этого нужны хорошие, доверительные отношения в семье. Зачастую родители считают, что если они зарабатывают деньги, красиво одевают ребенка и вкусно кормят, то этого достаточно. Обязательно должен быть эмоциональный контакт. С ребенком нужно говорить, чтобы ему не хотелось уходить на улицу, искать там решения личных проблем. Родителям надо объяснять последствия каждого поступка, в том числе приема наркотических и психотропных средств. Особое внимание следует уделять подросткам в переходном возрасте.

2 Почему подростки начинают употреблять наркотики? Причин много. Неумение сказать «нет». В наш век наркотизации необходимо научить ребенка отказывать любому, кто предлагает что-то плохое. Зачастую призывают попробовать психотропные и наркотические вещества близкие люди - друзья, одноклассники.



Еще одна причина – запугивание. Особенно часто у мальчиков: «Давай, нюхай клей, а то ты мне не друг».



И, наконец, нежелание быть «белой» вороной в кругу сверстников.



3 Какие наркотики чаще всего принимают подростки? Это зависит от возрастной группы. Есть факты, когда дети семи-восьми лет начинают употребляют насвай. Это тоже психоактивное вещество, которое меняет сознание и вызывает привыкание. Особенно в неблагополучных районах.



Подростки пробуют и экстази, и димедрол с баралгином пачками едят, и в нос капают медицинские препараты. Подросткам кажется, что нет ничего страшного в том, чтобы «просто попробовать». Однако следует помнить, что даже однократная доза героина может привести к наркозависимости.



4 Многие считают, что «легкие» наркотики не вызывают привыкания и от них ничего страшного не произойдет. Возьмем, к примеру, психоактивные вещества, тот же клей. Казалось бы, это не наркотики, а вещества, изменяющие сознание: галлюцинации и тому подобное. Но под их воздействием, что опасно, дети начинают пробовать другие наркотики, которые могут привести к зависимости. Вот этого мы опасаемся.



Кроме того, при приеме токсичных веществ происходит гибель клеток головного мозга. Ребенок тупеет, он не может произвести даже простейшие арифметические действия.



Не стоит недооценивать опасность так называемых легких наркотиков. Многие подростки, привыкнув к той же марихуане, потом переходят на героин.



5 По каким признакам можно определить, что ребенок принимал наркотики? Неадекватное поведение, повышенная агрессивность, красные глаза, изменение внешности, режима сна и вкусовых привычек. И, наконец, запах, например, бытовой химии от волос и одежды. Поэтому следует обратить внимание, если ребенок начинает часто и обильно использовать парфюм.



Если нюхает клей, в районе носогубного треугольника могут побелеть кожа, появиться болячки, частый насморк.

