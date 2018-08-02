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Общество

Вступительные экзамены в вузы Узбекистана будут транслировать по телевидению

Впервые в истории Узбекистана организована прямая трансляция вступительных экзаменов в вузы. Об этом сообщают узбекские СМИ.

По их данным, трансляцию организовали Государственный центр тестирования и Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций. Вступительные экзамены проходят с 1 по 15 августа 2018 года. Трансляции будут вестись в реальном времени через установленные в учебных аудиториях веб-камеры. Наблюдать за процессом тестовых испытаний сможет любой желающий, настроив на своем телевизоре телеканал Viasat Explorer.

«Для большей прозрачности телеканал Viasat Explorer будет доступен в открытом режиме для всех жителей страны. Организована прямая трансляция через специальный сайт», — говорится в сообщении.

В этом году на поступление в вузы Узбекистана сдали документы 675 тысяч абитуриентов.
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