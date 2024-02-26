В Узбекистане увеличены ограничения по электроэнергии

25 февраля в Узбекистане немного снизилось суточное производство электроэнергии, объем ограничений на поставку электричества был увеличен. Об этом сообщает Gazeta.uz со ссылкой на Минэнерго республики.

В пиковые часы вводились ограничения на подачу электроэнергии до 600 мегаватт (в предыдущие дни — не более 550 мегаватт), что связано с падением давления газа и кратным увеличением потребности в электричестве.

До стабилизации ситуации в понедельник, 26 февраля, в часы пик также могут быть введены некоторые ограничения, предупредили в министерстве.

Потребление газа выросло до 157,2 миллиона кубометров. При этом с 22 февраля в Узбекистане постепенно начали сниматься ограничения на работу метановых заправок в стране. Через 609 (из 1 тысячи 517) заправок было поставлено 3,899 кубометра газа для населения и социальных объектов.