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Общество

Узбекистан намерен реализовать три крупных транспортных проекта

На Ташкентском международном инвестиционном форуме заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев рассказал о трех крупных транспортных проектах, которые намерен реализовать Узбекистан. Об этом сообщило издание «Газета.uz».

По его словам, стоимость платной трассы по маршруту Ташкент — Андижан составит $4,65 миллиарда.  Общая протяженность дороги, которая соединит Ташкент и области Ферганской долины, — 314 километров. 

«Проект платной автодороги Ташкент — Андижан обсуждается с 2019 года. В 2021-м сообщали, что его стоимость превысит $2 миллиарда. Представители Всемирного банка тогда посчитали, что стоимость проезда по трассе будет в районе $5−7 для легковых автомобилей, $15 — для грузовиков и автобусов», — пишет издание.

Замминистра транспорта рассказал о проекте Трансафганской железной дороги, которая соединит Узбекистан, Афганистан и Пакистан и должна сократить срок доставки товаров от портов Индийского океана в Центральную Азию с 35 до 5 дней. По словам Жасурбека Чориева, проект завершат к концу 2027 года.

Третьим важным для Узбекистана проектом, по его словам, является железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Проект линии протяженностью 454 километра оценивается в $5,1 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293357/
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