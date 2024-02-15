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Общество

Если едете за рубеж. Телефоны и адреса посольств и консульств Кыргызстана

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Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана
Многие кыргызстанцы сейчас выезжают за границу — отдыхать, по делам, к родственникам. Иногда в поездках могут возникнуть неприятные случаи или какие-то конфликтные ситуации. Могут украсть документы или задержать полиция. Поэтому иметь себе номера телефонов наших посольств и консульств, знать их адреса, очень важно.

24.kg собрало контакты дипломатических представительств Кыргызстана в разных странах. В материале использованы данные сайта Министерства иностранных дел КР.

Посольства Кыргызской Республики

Посольство Кыргызской Республики в Азербайджане и Грузии

Адрес: Баку, Ясамальский район, улица Башира Сафар Оглы, 133, бизнес-центр SAT Plaza, 16-й этаж.

Почта: kgembassy.az@mfa.gov.kg

Сайт: https://mfa.gov.kg/ru/dm/posolstvo-kyrgyzskoy-respubliki-v-azerbaydzhanskoy-respublike-i-gruzii

Горячая линия: +996312660675, +994553124736.

Контактный номер: +994125055674, +994125055675.

Посольство Кыргызской Республики в Беларуси

Адрес: Минск, улица Старовиленская, 57.

Контактный номер: +375173019117 (приемная).

Телефон доверия: +375173513476 (консул).

Почта: kgembassy.by@mfa.gov.kg

Горячая линия: +375257827687 (консул).

Сайт: https://mfa.gov.kg/ru/dm/belarus-ru

Факс: +375173586602.

Посольство Кыргызской Республики в Казахстане

Адрес: Астана, Дипломатический городок В-5, улица Кунаева, 1.

Контактный номер: 0077172242024.

Факс: 0077172242414.

Почта: krembassyastana@gmail.com

Посольство Кыргызской Республики в России

Адрес: 115127, Москва, улица Большая Ордынка, 64.

Почта: kgembassy.ru@mfa.gov.kg

Горячая линия посла: +79252855047.

Горячая линия консула: +79251155047.

Телефон доверия: +74992376565.

Факс: +74959516062.

Горячая линия: +996312660675.

Посольство Кыргызской Республики в Таджикистане

Адрес: Душанбе, улица Саид Носиров, 56а.

Контактный номер: +992411000056.

Факс: +992372242611.

Телефон доверия: +992411000056.

Почта: kgembassy.tj@mfa.gov.kg

Сайт: mfa.gov.kg/ru/dm/tadzhikistan-ru

Посольство Кыргызской Республики в Туркменистане

Адрес: 744036 Ашгабат, Гарашсызлык шаелы, дом 17.

Почта: kyrgtm@mail.ru

Контактный номер: 0099312482295.

Факс: 0099312482294.

Телефон доверия: 0099312482295.

Посольство Кыргызской Республики в Узбекистане

Адрес: Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Ниёзбек йули, 6 проезд, дом 30.

Контактный номер: +998712374794.

Факс: +998711207294.

Телефон доверия: +998712370796.

Почта: kg.embassy.uz@gmail.com

Посольство Кыргызской Республики в Украине

Адрес: Киев, Печерский район, переулок Редутный, 19/34.

Контактный номер: 00380442370347.

Факс: 00380442370347.

Телефон доверия: 996312625088.

Почта: kgembassy.ua@mfa.gov.kg, kgembassy.ua@gmail.com

Горячая линия: +380681396792

Посольство Кыргызской Республики в Афганистане

Адрес: Дом № 11, улица 13, Вазир Акбар Хан, Кабул, Афганистан

Почта: kgembassyaf@gmail.com

Контактный номер: +9377 8068454.

Горячая линия: +9377 8068454.

Посольство Кыргызской Республики в Австрии

Адрес: 1030 Вена, Invalidenstrasse, 3/8.

Почта: kgembassy.at@gmail.com, kgembassy.at@mfa.gov.kg, kyrgyz.consul.vienna@gmail.com

Контактный номер: +4315350379.

Телефон доверия: +431535037915.

Сайт: www.mfa.gov.kg/vienna

Горячая линия: +436677687295.

Посольство Кыргызской Республики в Бельгии

Адрес: 47 rue de l`Abbaye, 1050 Ixelles, Royaume de Belgique.

Почта: kgembassy.be@mfa.gov.kg

Контактный номер: +3226401868.

Факс: +3226400131.

Сайт: https://mfa.gov.kg/en/dm/belgium-en

Телефон доверия: +3226401868.

Посольство Кыргызской Республики в Великобритании и Северной Ирландии

Адрес: Аскот Хауз, улица Крауфорд, 119, Лондон, W1U 6BJ.

Почта: По общим вопросам: kgembassy.uk@mfa.gov.kg (общие вопросы), kyrgyzconsuluk@gmail.com (консульские вопросы)

Контактный номер: +442038651994.

Горячая линия: +442038651907.

Посольство Кыргызской Республики в Венгрии

Адрес: 1062 Будапешт, улица Байза, 44.

Почта: kgembassy.hu@mfa.gov.kg

Контактный номер: +3612538969.

Горячая линия: +3613514843.

Посольство Кыргызской Республики в Германии

Адрес: Otto-Suhr-Allee 146, 10585 Berlin.

Почта: kgembassy.de@mfa.gov.kg, kgconsulate.berlin@mfa.gov.kg

Контактный номер: +493036411860.

Горячая линия: +4917680835260, +4917681391642.

Посольство Кыргызской Республики в Иране

Адрес: Тегеран, улица Пасдаран /Наренджестан 5, дом № 24, почтовый индекс 19579-35611.

Почта: kgembassy.ir@mfa.gov.kg

Контактный номер: +982122830354.

Факс: +982122281720.

Телефон доверия: +982122830354.

Горячая линия: +989352505226.

Посольство Кыргызской Республики в Индии

Адрес: Д 2/2, Васант Вихар, Нью-Дели-110057.

Почта: kgembassy.in@mfa.gov.kg

Контактный номер: 00911126148019.

Факс: 01126148009.

Горячая линия: +919810304863.

Посольство Кыргызской Республики в Италии

Адрес: via Clitunno 2, 00198 Roma.

Почта: kgembassy.it@mfa.gov.kg

Контактный номер: +390633974666.

Горячая линия: +3664937577.

Посольство Кыргызской Республики в Кувейте

Адрес: Кувейт, район Сурра, Блок 6, 13-я улица, Вилла-34.

Посольство Кыргызской Республики в Республике Корея

Адрес: город Сеул, Йонгсан-гу, Собингго-ро 91 лагиль 16-10 (Донгбингго-донг 28-17).

Почта: kgembassy.kr@mfa.gov.kg

Почта: kyrgyzconsulkorea@gmail.com

Контактный номер: +8223790952.

Телефон доверия: +8223790952.

Горячая линия: +821097800952.

Посольство Кыргызской Республики в Китае

Адрес: Пекин, 10/11 King’s Villas 18, Xiaoyun Road, 100016.

Посольство Кыргызской Республики в Катаре

Адрес: Вилла № 4, улица № 545 (Саха 75 — Ум Аль-Сеним), Зона-66, Вест Бей, Доха.

Почта: kgembassy.qa@mfa.gov.kg

Контактный номер: +97444131519.

Факс: +97444131123.

Горячая линия: +97450667001.

Посольство Кыргызской Республики в Малайзии

Адрес: 10-й этаж, Wisma Sin Heap Lee, 346 Jalan Tun Razak, 50400 Куала-Лумпур.

Почта: kyrgyzembmy@gmail.com

Контактный номер: +60321632012.

Факс: +60321632024.

Горячая линия: +601128367815.

Телефон доверия: +60182687730.

Посольство Кыргызской Республики в Монголии

Адрес: Улан-Батор, 14240, улица Жамъян Гун, 9, ICC Tower, 6-й этаж.

Телефон: +97677113343.

Почта: kgembassy.mn@mfa.gov.kg

Посольство Кыргызской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах, Абу-Даби

Адрес: Bayn Al Jesrain, Villa 5, in front of Shangri La Hotel, Qaryat Al Beri Абу-Даби.

Почта: kgembassy.uae@gmail.com

Контактный номер: +97125584955.

Горячая линия: +97125584955.

Посольство Кыргызской Республики в Пакистане

Адрес: Исламабад, № 12, улица 33. сектор F-8/1.

Почта: kgembassy.pk@mfa.gov.kg

Контактный номер: +92512250010, +92512250020.

Факс: +92512250030.

Горячая линия: +923335070460.

Телефон доверия: +92512250010.

Посольство Кыргызской Республики в Саудовской Аравии

Адрес: 6575 Amr Al Damri Street — Assafarat Dist. RIYADH 12511 — 3562 Kingdom of Saudi Arabia.

Контактный номер: +966112293272.

Горячая линия: +966583769945.

Факс: +966112293274.

Телефон доверия: +966112293272.

Почта: kgembassy.sa@mfa.gov.kg

Посольство Кыргызской Республики в США и Канаде

Адрес: 2360, Massachusetts Avenue, NW, Washington D.C. 20008.

Почта: kgembassy.usa@mfa.gov.kg

Контактный номер: +12024499822.

Факс: +12025182932.

Горячая линия: +12022562924.

Телефон доверия: +12024499823.

Постоянное представительство Кыргызской Республики при ООН, город Нью-Йорк

Адрес: Нью-Йорк, 866 Юнайтед Найшнз Плаза, офис № 477, почтовый индекс 10017.

Почта: kyrgyzstan@un.int

Контактный номер: +12124864654.

Факс: +12124865259.

Телефон доверия: +12124864654.

Посольство Кыргызской Республики в Турции

Адрес: Turan Gunes Bulvari, Galip Erdem caddesi 25, Yildiz/Oran, Ankara 06550.

Почта: kgembassy.tr@mfa.gov.kg

Контактный номер: +903124913506.

Контактный номер: +903124913507.

Факс: +903124913513.

Посольство Кыргызской Республики во Франции

Адрес: 49, rue de Bellechasse, 75007 Paris.

Почта: kgembassy.fr@mfa.gov.kg

Контактный номер: +33171603704.

Горячая линия: +33615117699.

Посольство Кыргызской Республики в Швейцарии

Адрес: 1202 Женева, Avenue Blanc, 51.

Почта: kyrgyzmission@bluewin.ch

Контактный номер: +41227079220, +41227079226 (консул).

Факс: +41227079221.

Телефон доверия: +41227079226.

Горячая линия: +41782231566.

Посольство Кыргызской Республики в Японии

Адрес: 108-0073, город Токио, Минато-ку, 1-5-7 Мита.

Консульства Кыргызской Республики

 

Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Алматы, Казахстан

Адрес: 480012, Алматы, улица Луганского, 30 «А».

Почта: kgconsulate.almaty@mfa.gov.kg

Контактный номер: +77272642212.

Факс: +77273384070.

Телефон доверия: +77272916610.

Горячая линия: +77770835827 (WhatsApp).

Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Екатеринбурге, Россия

Адрес: Екатеринбург, улица Щорса, 54а, офис 5.

Контактный номер: +73432273939, +73432236813, +73432236812, 312962095.

Телефон доверия: +73432236813.

Факс: +73432236812.

Горячая линия: +79911993595.

Почта: genconkr-ekb@mail.ru, kgconsulate.ekb@mfa.gov.kg

Генеральное консульство Кыргызской Республики в Санкт-Петербурге, Россия

Адрес: Санкт-Петербург, улица Верейская, 9.

Почта: kgstpetersburg@mfa.gov.kg

Контактный номер: +78124182422.

Телефон доверия: +78124182422.

Горячая линия: +78124182422.

Генеральное консульство Кыргызской Республики в Новосибирске, Россия

Адрес: 630099, Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 30.

Почта: kgconsulate.sib@mfa.gov.kg

Контактный номер: +73833495843.

Факс: +73833092762.

Телефон доверия: +73833495843.

Горячая линия: +79831323867; +79538017818.

Генеральное консульство Кыргызской Республики в Гуанчжоу, Китай

Адрес: 510620, Гуанчжоу, район Тяньхэ, Тяньхэлу 228, здание Гуаншэн, к. 707.

Почта: kgconsulate.guangzhou@mail.ru

Контактный номер: +862038013875.

Телефон доверия: +862038013472.

Генеральное консульство Кыргызской Республики в Стамбуле, Турция

Адрес: Lamartin Caddesi No:7, Taksim, 34437 Beyoğlu, İstanbul.

Почта: kgconsulate.istanbul@mfa.gov.kg

Контактный номер: +902122356767.

Факс: +902122359293.

Горячая линия: +905351077212.

Телефон доверия: +902122356767.

Генеральное консульство Кыргызской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах, Дубай

Адрес: Дубай, Дейра, район Ригга Аль Бутеен, здание Грин Тауэр, офис № 1204.

Почта: kyzgyzcons-uae@mail.ru

Контактный номер: +97142364453.

Горячая линия: +971522918840.

Факс: +97142364405.

Телефон доверия: +971522918840.

Генеральное консульство Кыргызской Республики в Анталье, Турция

Адрес: Antalya, Muratpaşa, Güzeloba Mah. Barınaklar Bulvarı Doktorlar Sitesi no:138.

Контактный номер: +905465570471.

Почта: kgconsulate.antalya@mfa.gov.kg 

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/277642/
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