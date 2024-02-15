Если едете за рубеж. Телефоны и адреса посольств и консульств Кыргызстана

Читайте по теме Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана

Многие кыргызстанцы сейчас выезжают за границу — отдыхать, по делам, к родственникам. Иногда в поездках могут возникнуть неприятные случаи или какие-то конфликтные ситуации. Могут украсть документы или задержать полиция. Поэтому иметь себе номера телефонов наших посольств и консульств, знать их адреса, очень важно.

24.kg собрало контакты дипломатических представительств Кыргызстана в разных странах. В материале использованы данные сайта Министерства иностранных дел КР.

Посольства Кыргызской Республики

Посольство Кыргызской Республики в Азербайджане и Грузии Адрес: Баку, Ясамальский район, улица Башира Сафар Оглы, 133, бизнес-центр SAT Plaza, 16-й этаж. Почта: kgembassy.az@mfa.gov.kg Сайт: https://mfa.gov.kg/ru/dm/posolstvo-kyrgyzskoy-respubliki-v-azerbaydzhanskoy-respublike-i-gruzii Горячая линия: +996312660675, +994553124736. Контактный номер: +994125055674, +994125055675.

Посольство Кыргызской Республики в Беларуси Адрес: Минск, улица Старовиленская, 57. Контактный номер: +375173019117 (приемная). Телефон доверия: +375173513476 (консул). Почта: kgembassy.by@mfa.gov.kg Горячая линия: +375257827687 (консул). Сайт: https://mfa.gov.kg/ru/dm/belarus-ru Факс: +375173586602.

Посольство Кыргызской Республики в Казахстане Адрес: Астана, Дипломатический городок В-5, улица Кунаева, 1. Контактный номер: 0077172242024. Факс: 0077172242414. Почта: krembassyastana@gmail.com

Посольство Кыргызской Республики в России Адрес: 115127, Москва, улица Большая Ордынка, 64. Почта: kgembassy.ru@mfa.gov.kg Горячая линия посла: +79252855047. Горячая линия консула: +79251155047. Телефон доверия: +74992376565. Факс: +74959516062. Горячая линия: +996312660675.

Посольство Кыргызской Республики в Таджикистане Адрес: Душанбе, улица Саид Носиров, 56а. Контактный номер: +992411000056. Факс: +992372242611. Телефон доверия: +992411000056. Почта: kgembassy.tj@mfa.gov.kg Сайт: mfa.gov.kg/ru/dm/tadzhikistan-ru

Посольство Кыргызской Республики в Туркменистане Адрес: 744036 Ашгабат, Гарашсызлык шаелы, дом 17. Почта: kyrgtm@mail.ru Контактный номер: 0099312482295. Факс: 0099312482294. Телефон доверия: 0099312482295.

Посольство Кыргызской Республики в Узбекистане Адрес: Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Ниёзбек йули, 6 проезд, дом 30. Контактный номер: +998712374794. Факс: +998711207294. Телефон доверия: +998712370796. Почта: kg.embassy.uz@gmail.com

Посольство Кыргызской Республики в Украине Адрес: Киев, Печерский район, переулок Редутный, 19/34. Контактный номер: 00380442370347. Факс: 00380442370347. Телефон доверия: 996312625088. Почта: kgembassy.ua@mfa.gov.kg, kgembassy.ua@gmail.com Горячая линия: +380681396792

Посольство Кыргызской Республики в Афганистане Адрес: Дом № 11, улица 13, Вазир Акбар Хан, Кабул, Афганистан Почта: kgembassyaf@gmail.com Контактный номер: +9377 8068454. Горячая линия: +9377 8068454.

Посольство Кыргызской Республики в Австрии Адрес: 1030 Вена, Invalidenstrasse, 3/8. Почта: kgembassy.at@gmail.com, kgembassy.at@mfa.gov.kg, kyrgyz.consul.vienna@gmail.com Контактный номер: +4315350379. Телефон доверия: +431535037915. Сайт: www.mfa.gov.kg/vienna Горячая линия: +436677687295.

Посольство Кыргызской Республики в Бельгии Адрес: 47 rue de l`Abbaye, 1050 Ixelles, Royaume de Belgique. Почта: kgembassy.be@mfa.gov.kg Контактный номер: +3226401868. Факс: +3226400131. Сайт: https://mfa.gov.kg/en/dm/belgium-en Телефон доверия: +3226401868.

Посольство Кыргызской Республики в Великобритании и Северной Ирландии Адрес: Аскот Хауз, улица Крауфорд, 119, Лондон, W1U 6BJ. Почта: По общим вопросам: kgembassy.uk@mfa.gov.kg (общие вопросы), kyrgyzconsuluk@gmail.com (консульские вопросы) Контактный номер: +442038651994. Горячая линия: +442038651907.

Посольство Кыргызской Республики в Венгрии Адрес: 1062 Будапешт, улица Байза, 44. Почта: kgembassy.hu@mfa.gov.kg Контактный номер: +3612538969. Горячая линия: +3613514843.

Посольство Кыргызской Республики в Германии Адрес: Otto-Suhr-Allee 146, 10585 Berlin . Почта: kgembassy.de@mfa.gov.kg, kgconsulate.berlin@mfa.gov.kg Контактный номер: +493036411860. Горячая линия: +4917680835260, +4917681391642.

Посольство Кыргызской Республики в Иране Адрес: Тегеран, улица Пасдаран /Наренджестан 5, дом № 24, почтовый индекс 19579-35611. Почта: kgembassy.ir@mfa.gov.kg Контактный номер: +982122830354. Факс: +982122281720. Телефон доверия: +982122830354. Горячая линия: +989352505226.

Посольство Кыргызской Республики в Индии Адрес: Д 2/2, Васант Вихар, Нью-Дели-110057. Почта: kgembassy.in@mfa.gov.kg Контактный номер: 00911126148019. Факс: 01126148009. Горячая линия: +919810304863.

Посольство Кыргызской Республики в Италии Адрес: via Clitunno 2, 00198 Roma. Почта: kgembassy.it@mfa.gov.kg Контактный номер: +390633974666. Горячая линия: +3664937577.

Посольство Кыргызской Республики в Кувейте Адрес: Кувейт, район Сурра, Блок 6, 13-я улица, Вилла-34.

Посольство Кыргызской Республики в Республике Корея Адрес: город Сеул, Йонгсан-гу, Собингго-ро 91 лагиль 16-10 (Донгбингго-донг 28-17). Почта: kgembassy.kr@mfa.gov.kg Почта: kyrgyzconsulkorea@gmail.com Контактный номер: +8223790952. Телефон доверия: +8223790952. Горячая линия: +821097800952.

Посольство Кыргызской Республики в Китае Адрес: Пекин, 10/11 King’s Villas 18, Xiaoyun Road, 100016.

Посольство Кыргызской Республики в Катаре Адрес: Вилла № 4, улица № 545 (Саха 75 — Ум Аль-Сеним), Зона-66, Вест Бей, Доха. Почта: kgembassy.qa@mfa.gov.kg Контактный номер: +97444131519. Факс: +97444131123. Горячая линия: +97450667001.

Посольство Кыргызской Республики в Малайзии Адрес: 10-й этаж, Wisma Sin Heap Lee, 346 Jalan Tun Razak, 50400 Куала-Лумпур. Почта: kyrgyzembmy@gmail.com Контактный номер: +60321632012. Факс: +60321632024. Горячая линия: +601128367815. Телефон доверия: +60182687730.

Посольство Кыргызской Республики в Монголии Адрес: Улан-Батор, 14240, улица Жамъян Гун, 9, ICC Tower, 6-й этаж. Телефон: +97677113343. Почта: kgembassy.mn@mfa.gov.kg

Посольство Кыргызской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах, Абу-Даби Адрес: Bayn Al Jesrain, Villa 5, in front of Shangri La Hotel, Qaryat Al Beri Абу-Даби. Почта: kgembassy.uae@gmail.com Контактный номер: +97125584955. Горячая линия: +97125584955.

Посольство Кыргызской Республики в Пакистане Адрес: Исламабад, № 12, улица 33. сектор F-8/1. Почта: kgembassy.pk@mfa.gov.kg Контактный номер: +92512250010, +92512250020. Факс: +92512250030. Горячая линия: +923335070460. Телефон доверия: +92512250010.

Посольство Кыргызской Республики в Саудовской Аравии Адрес: 6575 Amr Al Damri Street — Assafarat Dist. RIYADH 12511 — 3562 Kingdom of Saudi Arabia . Контактный номер: +966112293272. Горячая линия: +966583769945. Факс: +966112293274. Телефон доверия: +966112293272. Почта: kgembassy.sa@mfa.gov.kg

Посольство Кыргызской Республики в США и Канаде Адрес: 2360, Massachusetts Avenue, NW, Washington D.C. 20008. Почта: kgembassy.usa@mfa.gov.kg Контактный номер: +12024499822. Факс: +12025182932. Горячая линия: +12022562924. Телефон доверия: +12024499823.

Постоянное представительство Кыргызской Республики при ООН, город Нью-Йорк Адрес: Нью-Йорк, 866 Юнайтед Найшнз Плаза, офис № 477, почтовый индекс 10017. Почта: kyrgyzstan@un.int Контактный номер: +12124864654. Факс: +12124865259. Телефон доверия: +12124864654.

Посольство Кыргызской Республики в Турции Адрес: Turan Gunes Bulvari, Galip Erdem caddesi 25, Yildiz/Oran, Ankara 06550. Почта: kgembassy.tr@mfa.gov.kg Контактный номер: +903124913506. Контактный номер: +903124913507. Факс: +903124913513.

Посольство Кыргызской Республики во Франции Адрес: 49, rue de Bellechasse, 75007 Paris. Почта: kgembassy.fr@mfa.gov.kg Контактный номер: +33171603704. Горячая линия: +33615117699.

Посольство Кыргызской Республики в Швейцарии Адрес: 1202 Женева, Avenue Blanc, 51. Почта: kyrgyzmission@bluewin.ch Контактный номер: +41227079220, +41227079226 (консул). Факс: +41227079221. Телефон доверия: +41227079226. Горячая линия: +41782231566.

Посольство Кыргызской Республики в Японии Адрес: 108- 0073, г ород Токио, Минато-ку, 1-5-7 Мита.

Консульства Кыргызской Республики

Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Алматы, Казахстан Адрес: 480012, Алматы, улица Луганского, 30 «А». Почта: kgconsulate.almaty@mfa.gov.kg Контактный номер: +77272642212. Факс: +77273384070. Телефон доверия: +77272916610. Горячая линия: +77770835827 (WhatsApp).

Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Екатеринбурге, Россия Адрес: Екатеринбург, улица Щорса, 54а, офис 5. Контактный номер: +73432273939, +73432236813, +73432236812, 312962095. Телефон доверия: +73432236813. Факс: +73432236812. Горячая линия: +79911993595. Почта: genconkr-ekb@mail.ru, kgconsulate.ekb@mfa.gov.kg

Генеральное консульство Кыргызской Республики в Санкт-Петербурге, Россия Адрес: Санкт-Петербург, улица Верейская, 9. Почта: kgstpetersburg@mfa.gov.kg Контактный номер: +78124182422. Телефон доверия: +78124182422. Горячая линия: +78124182422.

Генеральное консульство Кыргызской Республики в Новосибирске, Россия Адрес: 630099, Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 30. Почта: kgconsulate.sib@mfa.gov.kg Контактный номер: +73833495843. Факс: +73833092762. Телефон доверия: +73833495843. Горячая линия: +79831323867; +79538017818.

Генеральное консульство Кыргызской Республики в Гуанчжоу, Китай Адрес: 510620, Гуанчжоу, район Тяньхэ, Тяньхэлу 228, здание Гуаншэн, к. 707. Почта: kgconsulate.guangzhou@mail.ru Контактный номер: +862038013875. Телефон доверия: +862038013472.

Генеральное консульство Кыргызской Республики в Стамбуле, Турция Адрес: Lamartin Caddesi No:7, Taksim, 34437 Beyoğlu, İstanbul. Почта: kgconsulate.istanbul@mfa.gov.kg Контактный номер: +902122356767. Факс: +902122359293. Горячая линия: +905351077212. Телефон доверия: +902122356767.

Генеральное консульство Кыргызской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах, Дубай Адрес: Дубай, Дейра, район Ригга Аль Бутеен, здание Грин Тауэр, офис № 1204. Почта: kyzgyzcons-uae@mail.ru Контактный номер: +97142364453. Горячая линия: +971522918840. Факс: +97142364405. Телефон доверия: +971522918840.

Генеральное консульство Кыргызской Республики в Анталье, Турция Адрес: Antalya , Muratpaşa, Güzeloba Mah. Barınaklar Bulvarı Doktorlar Sitesi no:138. Контактный номер: +905465570471. Почта: kgconsulate.antalya@mfa.gov.kg

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