Если едете за рубеж. Телефоны и адреса посольств и консульств Кыргызстана

24.kg собрало контакты дипломатических представительств Кыргызстана в разных странах. В материале использованы данные сайта Министерства иностранных дел КР.
Посольства Кыргызской Республики
Посольство Кыргызской Республики в Азербайджане и Грузии
Адрес: Баку, Ясамальский район, улица Башира Сафар Оглы, 133, бизнес-центр SAT Plaza, 16-й этаж.
Почта: kgembassy.az@mfa.gov.kg
Сайт: https://mfa.gov.kg/ru/dm/posolstvo-kyrgyzskoy-respubliki-v-azerbaydzhanskoy-respublike-i-gruzii
Горячая линия: +996312660675, +994553124736.
Контактный номер: +994125055674, +994125055675.
Посольство Кыргызской Республики в Беларуси
Адрес: Минск, улица Старовиленская, 57.
Контактный номер: +375173019117 (приемная).
Телефон доверия: +375173513476 (консул).
Почта: kgembassy.by@mfa.gov.kg
Горячая линия: +375257827687 (консул).
Сайт: https://mfa.gov.kg/ru/dm/belarus-ru
Факс: +375173586602.
Посольство Кыргызской Республики в Казахстане
Адрес: Астана, Дипломатический городок В-5, улица Кунаева, 1.
Контактный номер: 0077172242024.
Факс: 0077172242414.
Почта: krembassyastana@gmail.com
Посольство Кыргызской Республики в России
Адрес: 115127, Москва, улица Большая Ордынка, 64.
Почта: kgembassy.ru@mfa.gov.kg
Горячая линия посла:
Горячая линия: +996312660675.
Посольство Кыргызской Республики в Таджикистане
Посольство Кыргызской Республики в Туркменистане
Посольство Кыргызской Республики в Узбекистане
Посольство Кыргызской Республики в Украине
Посольство Кыргызской Республики в Афганистане
Адрес: Дом № 11, улица 13, Вазир Акбар Хан, Кабул, Афганистан
Почта: kgembassyaf@gmail.com
Посольство Кыргызской Республики в Австрии
Посольство Кыргызской Республики в Бельгии
Посольство Кыргызской Республики в Великобритании и Северной Ирландии
Посольство Кыргызской Республики в Венгрии
Посольство Кыргызской Республики в Германии
Посольство Кыргызской Республики в Иране
Посольство Кыргызской Республики в Индии
Посольство Кыргызской Республики в Италии
Посольство Кыргызской Республики в Кувейте
Посольство Кыргызской Республики в Республике Корея
Посольство Кыргызской Республики в Китае
Посольство Кыргызской Республики в Катаре
Адрес: Вилла № 4, улица № 545 (Саха 75 — Ум Аль-Сеним), Зона-66, Вест Бей, Доха.
Почта: kgembassy.qa@mfa.gov.kg
Посольство Кыргызской Республики в Малайзии
Адрес: 10-й этаж, Wisma Sin Heap Lee, 346 Jalan Tun Razak, 50400 Куала-Лумпур.
Почта: kyrgyzembmy@gmail.com
Горячая линия: +601128367815.
Посольство Кыргызской Республики в Монголии
Адрес: Улан-Батор, 14240, улица Жамъян Гун, 9, ICC Tower, 6-й этаж.
Почта: kgembassy.mn@mfa.gov.kg
Посольство Кыргызской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах, Абу-Даби
Адрес: Bayn Al Jesrain, Villa
Почта: kgembassy.uae@gmail.com
Посольство Кыргызской Республики в Пакистане
Адрес: Исламабад, № 12, улица 33. сектор F-8/1.
Почта: kgembassy.pk@mfa.gov.kg
Горячая линия: +923335070460.
Посольство Кыргызской Республики в Саудовской Аравии
Посольство Кыргызской Республики в США и Канаде
Адрес: 2360, Massachusetts Avenue, NW, Washington D.C. 20008.
Почта: kgembassy.usa@mfa.gov.kg
Постоянное представительство Кыргызской Республики при ООН, город Нью-Йорк
Адрес: Нью-Йорк, 866 Юнайтед Найшнз Плаза, офис № 477, почтовый индекс 10017.
Почта: kyrgyzstan@un.int
Посольство Кыргызской Республики в Турции
Посольство Кыргызской Республики во Франции
Адрес: 49, rue de Bellechasse, 75007 Paris.
Почта: kgembassy.fr@mfa.gov.kg
Посольство Кыргызской Республики в Швейцарии
Адрес: 1202 Женева, Avenue Blanc, 51.
Почта: kyrgyzmission@bluewin.ch
Посольство Кыргызской Республики в Японии
Консульства Кыргызской Республики
Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Алматы, Казахстан
Адрес: 480012, Алматы, улица Луганского, 30 «А».
Почта: kgconsulate.almaty@mfa.gov.kg
Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Екатеринбурге, Россия
Адрес: Екатеринбург, улица Щорса, 54а, офис 5.
Почта: genconkr-ekb@mail.ru, kgconsulate.ekb@mfa.gov.kg
Генеральное консульство Кыргызской Республики в Санкт-Петербурге, Россия
Адрес: Санкт-Петербург, улица Верейская, 9.
Почта: kgstpetersburg@mfa.gov.kg
Генеральное консульство Кыргызской Республики в Новосибирске, Россия
Адрес: 630099, Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 30.
Почта: kgconsulate.sib@mfa.gov.kg
Генеральное консульство Кыргызской Республики в Гуанчжоу, Китай
Генеральное консульство Кыргызской Республики в Стамбуле, Турция
Генеральное консульство Кыргызской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах, Дубай
Адрес: Дубай, Дейра, район Ригга Аль Бутеен, здание Грин Тауэр, офис № 1204.
Почта: kyzgyzcons-uae@mail.ru
Горячая линия: +971522918840.
Телефон доверия: +971522918840.
Генеральное консульство Кыргызской Республики в Анталье, Турция
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