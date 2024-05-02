Акылбек Жапаров встретился с Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте

В рамках рабочего визита председатель кабмина Акылбек Жапаров встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений, в том числе увеличения объема взаимной торговли, совместной реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, развития сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, логистики, культурно-гуманитарной.

Уделено внимание и обсуждению проекта по строительству трансконтинентальной железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а также вопросам, связанным с возведением Камбаратинской ГЭС-1 и двух гидроэлектростанций на реке Чаткал.

Встреча состоялась на полях III Ташкентского международного инвестиционного форума.