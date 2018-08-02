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Общество

В Казахстане предложили законодательно оградить граждан от плохих новостей

В Казахстане необходимо законодательно ограничить публикацию негативных новостей. Об этом написал главный редактор газеты «Айкын» (холдинг «Нур-медиа» президентской партии «Нур Отан») Нурторе Жусип, сообщило агентство «Фергана».

По его мнению, вопрос об ограничениях стоит рассмотреть на осенней сессии парламента. В статье Нурторе Жусип отмечает, что казахстанские СМИ в погоне за рейтингом публикуют слишком много негативной информации, что плохо сказывается на жителях республики.

В подтверждение журналист приводит неутешительную статистику по самоубийствам (Казахстан входит в десятку стран с самыми высокими показателями суицидов). Автор напоминает, что в советские годы было много катастроф и смертей, однако не вся информация об этом доходила до широкой публики.

Главный редактор «Айкына» не первый, кто выступает в Казахстане с подобной инициативой. Просьбы ограничить негативные публикации в СМИ или включать их в отдельную рассылку можно найти в блоге министра информации и коммуникаций Даурена Абаева.

Чиновник напомнил, что по закону ведомство не может вмешиваться в работу СМИ, ограничивать или запрещать распространение какой-либо информации. «Тем не менее министерство активно ведет работу по уменьшению новостей негативного характера», — добавил он.
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