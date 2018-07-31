14:01
USD 68.06
EUR 79.47
RUB 1.08
Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (57)

Всемирные игры кочевников. На event-услуги потратят 16,5 миллиона сомов

На event-услуги для проведения церемонии открытия и закрытия III Всемирных игр кочевников Министерство культуры, информации и туризма потратит 16,5 миллиона сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Подрядчик будет вести контроль за проведением фестиваля от начала до конца. Он должен предоставить команду профессионалов для проведения церемоний открытия и закрытия Игр по сценарию главного режиссера и сценаристов.

Кроме того, в стоимость входит подготовка и декорирование ипподрома в городе Чолпон-Ате, составление расписания для репетиций, охрана декораций, реквизита и костюмов.

Исполнитель должен обеспечить техническими и прочими расходными материалами и принадлежностями (рациями, пропускными бейджиками, единой формой с эмблемой «кочевники») участников мероприятия, а также режиссерско-постановочную группу, предоставить организационную логистику — доставку всех материалов, декораций и персонала на площадку мероприятия и на места репетиций.
Ссылка:
просмотров: 377
Версия для печати
Материалы по теме
Игры кочевников. Сколько потратят на театрализованное представление в Кырчыне
Игры кочевников. Призовой фонд составит 26 миллионов сомов
Дорога в ущелье Кырчын почти готова к Всемирным играм кочевников
Всемирные игры кочевников. На юрточные пресс-центры потратят 540 тысяч сомов
Маленькие секреты грандиозного проекта. Как идет подготовка к Играм кочевников
Вселенная кочевников. Сколько потратят на сувениры для гостей фестиваля
Игры кочевников. На костюмы для открытия и закрытия потратят 8,7 миллиона сомов
Всемирные игры кочевников. На аренду лошадей потратят более 5,6 миллиона сомов
Игры кочевников. На проживание журналистов потратят более 16,5 миллиона сомов
А вам нравится? Как будут выглядеть медали для спортсменов Игр кочевников
Популярные новости
Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в&nbsp;должности Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в должности
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Кыргызстан вошел в&nbsp;десятку самых бедных стран мира Кыргызстан вошел в десятку самых бедных стран мира
Какое гражданство есть у&nbsp;Кулматова? Ответ дали в&nbsp;российском посольстве Какое гражданство есть у Кулматова? Ответ дали в российском посольстве
Бизнес
О&nbsp;деньгах просто О деньгах просто
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
MegaCom: роуминг в&nbsp;Узбекистане стал еще выгоднее MegaCom: роуминг в Узбекистане стал еще выгоднее
10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo;: красавица, начальник и&nbsp;волонтер 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»: красавица, начальник и волонтер