Всемирные игры кочевников. На event-услуги потратят 16,5 миллиона сомов

На event-услуги для проведения церемонии открытия и закрытия III Всемирных игр кочевников Министерство культуры, информации и туризма потратит 16,5 миллиона сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Подрядчик будет вести контроль за проведением фестиваля от начала до конца. Он должен предоставить команду профессионалов для проведения церемоний открытия и закрытия Игр по сценарию главного режиссера и сценаристов.

Кроме того, в стоимость входит подготовка и декорирование ипподрома в городе Чолпон-Ате, составление расписания для репетиций, охрана декораций, реквизита и костюмов.

Исполнитель должен обеспечить техническими и прочими расходными материалами и принадлежностями (рациями, пропускными бейджиками, единой формой с эмблемой «кочевники») участников мероприятия, а также режиссерско-постановочную группу, предоставить организационную логистику — доставку всех материалов, декораций и персонала на площадку мероприятия и на места репетиций.