Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 31 июля будет ясно. Воздух прогреется до +33 градусов. День уменьшился до 14 часов 33 минут.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;
- до 15 августа отрезок улицы Чокморова от улицы Акиева до Бейшеналиевой.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-14.00 — улицы Фирсова, Элебесова, переулки Памирский, Енисейский, Новостроевский;
- 14.00-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Мажурум-Тал, Жерге-Тал, Чалдыбар);
- 10.00-15.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Керемет, Кулмурзаева, Куйручук);
- 10.00-20.20 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Кок-Жайык, Арстанбап, Чар);
- 9.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас».
Полный список улиц Бишкека и регионов, где возможны отключения света, можно посмотреть здесь.
Памятные даты
Всемирный день рейнджера
Учрежден в 2007 году Международной федерацией рейнджеров (International Ranger Federation, IRF), чтобы отметить вклад парковых работников в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе несения своей службы.
Парковый рейнджер (рейнджер парка) – это специалист, который занимается защитой и сохранением природоохранных зон, диких животных и среды их обитания от браконьеров и внешних посягательств, связанных с цивилизацией.
Профессия государственного инспектора по охране заповедных территорий включает множество опасных факторов, с которыми он сталкивается во время несения службы. Это и нападение диких животных, и борьба с лесными пожарами, и встреча с вооруженными браконьерами.
День рождения Гарри Поттера
Ежегодно в последний день июля все поклонники саги Джоан Роулинг отмечают день рождения Гарри Поттера.
Гарри Джеймс Поттер родился 31 июля 1980 года в семье Джеймса и Лили Поттер. Три месяца спустя его родителей убил лорд Волдеморт и Гарри отдали на воспитание в семью его тети по матери Петунии Дурсль, которая решила скрыть от него, что Гарри является потомственным волшебником.
Но 31 июля 1991 года, в свой одиннадцатый день рождения, Гарри Поттер встретился с полувеликаном Хагридом, который принес ему письмо из Хогвартса. Дальнейшую историю, думаем, вы и так знаете.
Люди, которые меняли мир
Умер государственный деятель Абсамат Масалиев
Абсамат Масалиев родился 10 апреля 1933 года в селе Алыш Ошской области.
С ноября 1985-го по апрель 1991 года — первый секретарь ЦК Компаpтии Киргизии. С апреля по декабрь 1990-го — председатель Верховного Совета Кыргызстана. С сентября 1992 года — лидер Партии коммунистов Кыргызстана.
В 2005 году за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом Кыргызстана, пример бескорыстного служения Родине, высокую гражданскую позицию в общественной деятельности присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») с вручением особого знака «Ак Шумкар».
Умер Абсамат Масалиев в 2004 году.
У кого намечается той
Бакир Таиров
Руслан Чойбеков
Родился в 1979 году в городе Балыкчи Иссык-Кульской области. Депутат Жогорку Кенеша от политической партии «Кыргызстан».
Куда сходитьКультура
- в выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова проходит выставка Салима Асанова «Кыргызстан — мой родной край»;
- в «Асанбай-центре» продолжается выставка Татьяны Бизюковой «Индийские дневники»;
- в OlolohausErkindik пройдет флешмоб «Давайте потанцуем».
Куда стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
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