Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 31 июля будет ясно. Воздух прогреется до +33 градусов. День уменьшился до 14 часов 33 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 августа отрезок улицы Чокморова от улицы Акиева до Бейшеналиевой.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-14.00 — улицы Фирсова, Элебесова, переулки Памирский, Енисейский, Новостроевский;

14.00-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Мажурум-Тал, Жерге-Тал, Чалдыбар);

10.00-15.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Керемет, Кулмурзаева, Куйручук);

10.00-20.20 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Кок-Жайык, Арстанбап, Чар);

9.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас».

Полный список улиц Бишкека и регионов, где возможны отключения света, можно посмотреть здесь.

Памятные даты

Всемирный день рейнджера

Учрежден в 2007 году Международной федерацией рейнджеров (International Ranger Federation, IRF), чтобы отметить вклад парковых работников в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе несения своей службы.



Парковый рейнджер (рейнджер парка) – это специалист, который занимается защитой и сохранением природоохранных зон, диких животных и среды их обитания от браконьеров и внешних посягательств, связанных с цивилизацией.

Профессия государственного инспектора по охране заповедных территорий включает множество опасных факторов, с которыми он сталкивается во время несения службы. Это и нападение диких животных, и борьба с лесными пожарами, и встреча с вооруженными браконьерами.

День рождения Гарри Поттера

Ежегодно в последний день июля все поклонники саги Джоан Роулинг отмечают день рождения Гарри Поттера.

Гарри Джеймс Поттер родился 31 июля 1980 года в семье Джеймса и Лили Поттер. Три месяца спустя его родителей убил лорд Волдеморт и Гарри отдали на воспитание в семью его тети по матери Петунии Дурсль, которая решила скрыть от него, что Гарри является потомственным волшебником.

Но 31 июля 1991 года, в свой одиннадцатый день рождения, Гарри Поттер встретился с полувеликаном Хагридом, который принес ему письмо из Хогвартса. Дальнейшую историю, думаем, вы и так знаете.

Люди, которые меняли мир

Умер государственный деятель Абсамат Масалиев

Абсамат Масалиев родился 10 апреля 1933 года в селе Алыш Ошской области.

С ноября 1985-го по апрель 1991 года — первый секретарь ЦК Компаpтии Киргизии. С апреля по декабрь 1990-го — председатель Верховного Совета Кыргызстана. С сентября 1992 года — лидер Партии коммунистов Кыргызстана. В 2005 году за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом Кыргызстана, пример бескорыстного служения Родине, высокую гражданскую позицию в общественной деятельности присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») с вручением особого знака «Ак Шумкар». Умер Абсамат Масалиев в 2004 году.

У кого намечается той

Бакир Таиров

Родился 31 июля 1966 года. Председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Руслан Чойбеков

Родился в 1979 году в городе Балыкчи Иссык-Кульской области. Депутат Жогорку Кенеша от политической партии «Кыргызстан».

Куда сходить

в выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова проходит выставка Салима Асанова «Кыргызстан — мой родной край»;

«Кыргызстан — мой родной край»; в «Асанбай-центре» продолжается выставка Татьяны Бизюковой «Индийские дневники»;

«Индийские дневники»; в OlolohausErkindik пройдет флешмоб «Давайте потанцуем».

Куда стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

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