Надо орден вручить. Работу Айгуль Рыскуловой депутаты оценили как отличную

Депутаты Бишкекского городского кенеша предложили наградить бывшего вице-мэра по социальным вопросам Айгуль Рыскулову орденом.

Депутаты отметили ее хорошую работу на посту вице-мэра.

«Столько разных хороших проектов она реализовала, столько хороших мероприятий. Надо оценить ее работу. Ее работа дала возможность городу по социальному блоку получить развитие. Она проработала около четырех лет», — предложили депутаты.

Айгуль Рыскулова ушла с должности вице-мэра Бишкека по социальным вопросам по собственному желанию. Об этом стало известно сегодня на очередной сессии Бишкекского городского кенеша.