14:17
USD 68.24
EUR 79.69
RUB 1.10
Общество

Надо орден вручить. Работу Айгуль Рыскуловой депутаты оценили как отличную

Депутаты Бишкекского городского кенеша предложили наградить бывшего вице-мэра по социальным вопросам Айгуль Рыскулову орденом.

Депутаты отметили ее хорошую работу на посту вице-мэра.

«Столько разных хороших проектов она реализовала, столько хороших мероприятий. Надо оценить ее работу. Ее работа дала возможность городу по социальному блоку получить развитие. Она проработала около четырех лет», — предложили депутаты.

Айгуль Рыскулова ушла с должности вице-мэра Бишкека по социальным вопросам по собственному желанию. Об этом стало известно сегодня на очередной сессии Бишкекского городского кенеша.
Ссылка:
просмотров: 1552
Версия для печати
Материалы по теме
Отчет мэра Бишкека депутаты все-таки заслушают. На следующей сессии
Опасные лифты. В горкенеше подняли вопрос страхования пассажиров
Школы и детсады. Как мэрия Бишкека их ремонтирует и решает вопрос нехватки мест
Дословно. Депутат БГК Павел Десятников
В другой раз. Отчет мэра Бишкека в повестку сессии горкенеша не включили
В городском кенеше спорят, создавать комиссию по саженцам или нет
В Бишкекском горкенеше появился новый депутат
Популярные новости
Рожа мне твоя не&nbsp;нравится. Почему кыргызов задерживают в&nbsp;Москве полицейские Рожа мне твоя не нравится. Почему кыргызов задерживают в Москве полицейские
Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Обратный отсчет в&nbsp;деле Текебаева. В&nbsp;Генпрокуратуре приняли заявление адвокатов Обратный отсчет в деле Текебаева. В Генпрокуратуре приняли заявление адвокатов
Бизнес
«О!Деньги»: получи кэшбэк 10 процентов за продвижение товаров на Lalafo! «О!Деньги»: получи кэшбэк 10 процентов за продвижение товаров на Lalafo!
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»
Купите смартфон Xiaomi в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите +600 сомов на&nbsp;баланс Купите смартфон Xiaomi в O!Store и получите +600 сомов на баланс
Тысячи абонентов MegaCom приняли участие в&nbsp;акции &laquo;Великая Победа&raquo; Тысячи абонентов MegaCom приняли участие в акции «Великая Победа»