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Общество

Выпускные экзамены. В Министерстве образования сообщили даты их проведения

В школах Кыргызстана 2 июня начнется итоговая государственная аттестация учащихся. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве образования.

Для учащихся 9-х классов экзамены пройдут со 2 по 16 июня по пяти предметам (четыре обязательных и один на выбор). Первым пройдет экзамен по математике (2 июня), затем по родному языку (6 июня).

Старшеклассникам предстоит сдать экзамен по кыргызскому (для школ с русским, узбекским и таджикским языками обучения) или русскому языку (для школ с кыргызским языком обучения). Экзамен состоится 9 июня. Даты экзаменов по истории Кыргызстана, предмету по выбору и дополнительному экзамену по профильному предмету для лицеев, гимназий и школ с экпериментальными площадками определит сама общеобразовательная организация.

Для выпускников экзамены продлятся до 20 июня. Они должны сдать экзамены по пяти предметам. Первым испытанием будет родной язык и литература (2 июня). Экзамен по математике (алгебре и началам анализа) пройдет 6 июня. Кыргызский язык (для школ с русским, узбекским и таджикским языками обучения) и (или) русский язык (для школ с кыргызским языком обучения) учащиеся 11-х классов сдают 9 июня.

Дату экзамена по истории Кыргызстана, предмету по выбору для общеобразовательных школ иди дополнительному экзамену по профильному предмету определяет учебное заведение.
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