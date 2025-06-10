Что делать школьникам, которые не сдали переводной экзамен по кыргызскому

Школьники, которые не смогли сдать переводной экзамен по кыргызскому, получат второй шанс. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра просвещения Надира Джусупбекова.

По ее словам, в школах всегда существовала практика пересдачи по любому предмету, не только по госязыку.

«В силу различных причин, по болезни или другим вопросам ребенок может не освоить успешно определенную школьную программу. Поэтому ему дается время и составляется индивидуальный план подготовки. В августе ребенок приглашается на консультацию, учитель занимается с ним, и после пересдачи ученик решением педсовета переводится в следующий класс», — сказала Надира Джусупбекова.

Она отметила, что обычно школы не допускают того, чтобы ребенок не справился и с пересдачей.

Напомним, в Кыргызстане возобновили переводные экзамены по кыргызскому языку. В конце мая 2025-го во всех общеобразовательных организациях республики его сдавали учащиеся 5-6-х классов. С 2025/26 учебного года это коснется учащихся 7-8-х, а также 10-х классов.