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Общество

Некоторых мигрантов освободят от экзаменов — в РФ принят соответствующий закон

В России некоторых мигрантов освободят от экзаменов владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу. Об этом сообщает РИА Новости. Соответствующий законопроект принят 8 июля Госдумой в первом чтении.

Согласно сообщению, закон касается мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты.

«Законопроектом предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ», — говорится в статье.

Кроме того, предусматриваемая законопроектом мера позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности местной экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.

Данный проект закона был предложен правительством. Он вносит изменения в статьи 151 и 18 Закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В 2024 году квота на привлечение иностранных работников составила 155 тысяч 929 разрешений. Из них 103 тысячи 953 квоты были распределены по регионам России, а 51 тысяча 976 — оставались в резерве. К концу года с учетом корректировок распределенная квота сократилась до 132 тысяч 67, а резерв — до 23 тысяч 862 разрешений. За год было исчерпано 86 тысяч 11 разрешений, что составляет 65,1 процента от общего объема квоты.

Иностранных специалистов чаще всего нанимают промышленные предприятия, а также компании, занимающиеся горными, капитальными строительными и ремонтными работами.

Работодатель, по чьей заявке утверждаются квоты, несет ответственность за иностранных граждан, включая своевременный выезд из России по завершении трудового договора.

Иностранные работники, трудоустроенные по квотам, могут находиться в России до года на тех объектах и предприятиях, где они заняты. Чаще всего такие сотрудники приезжают из Китая, Индии, Туркменистана и Турции, как указано в пояснительной записке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336034/
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