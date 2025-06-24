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Общество

В России решили ужесточить для трудовых мигрантов экзамен по русскому языку

В России решили ужесточить для трудовых мигрантов экзамен по русскому языку. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Уточняется, что ведомство намерено изменить требования к выполнению заданий в экзамене по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, который сдают мигранты, претендующие на право работать в РФ.

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В частности, в экзамене, который сдают для получения разрешения на работу или патента, увеличено количество заданий на аудирование: с двух до четырех. Также комиссия по определению контрольных измерительных материалов установила обязательные баллы, которые экзаменующиеся должны будут набрать за этот раздел.

«Установлены обязательные баллы за разделы «Аудирование» и «Говорение», которые необходимо набрать для успешного прохождения экзамена на получение разрешения на временное проживание или вида на жительство в России», — пояснили в Рособрнадзоре.

Ранее также стало известно, что обязательный для мигрантов экзамен по русскому языку с 2026 года будут проводить только в дистанционном формате.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333835/
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