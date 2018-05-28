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Общество

Памятные доски Юсупу Абдрахманову и Ишеналы Арабаеву установят в Оренбурге

В Оренбурге (Россия) торжественно откроют памятные доски на доме, где жил основатель кыргызской государственности Юсуп Абдрахманов (1901–1938), и здании, где учился автор первого кыргызского букваря Ишеналы Арабаев (1882–1933). Об этом сообщили в Ассамблее народов России.

Открытие памятных досок состоится в рамках визита кыргызской делегации в Оренбург. Делегация примет участие в конференции, посвященной 90-летию великого писателя Чингиза Айтматова. Также запланирована встреча дипломанта Каннского и Берлинского кинофестивалей, режиссера известных советских фильмов «Белый пароход» и «Ранние журавли» Болотбека Шамшиева со студентами Оренбургского института искусств.

Организаторы отмечают, что в столице Кыргызстана у Национального университета открыт памятник оренбуржцу, выдающемуся исследователю кыргызского языка, автору фундаментальных кыргызско-русских и русско-кыргызских словарей, академику Константину Юдахину (1890–1975), а его именем названа одна из улиц города.

«Общие знаковые фигуры истории, их взаимообогащающая деятельность, образы художественных произведений, система ценностей с давних пор тесно переплели и связали культуры Кыргызстана и России», — отмечают организаторы.
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