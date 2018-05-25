26 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Джар» (вдоль БЧК от улицы Шабдана Баатыра до Молдокулова);

9.00-18.00 — улицы Фере, М.Ганди, Тулебердиева, переулок Пензенский.

В Чуйской области:

9.00-17.00 — села Кок-Джар (улица Октябрьская), Селекция (улицы Парковая, Ала-Арчинская, Кипкалова, Плодоовощная), Орок (улицы Проектируемая, 2-я Кавказская, Орокская, Шарбашатская, Молодежная, Богорная), Кашка-Баш (улицы Исманова, Новостройка), Джал (улицы Строительная, Нижняя, Сельсоветская, Интернациональная, Сатке, Гагарина), Заря (улицы Новая, Пушкина, Фрунзе), Джаны-Пахта (улица Зеленая), Асылбаш (улица Жаны-Турмуш), Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная), Первое Мая (улицы Калык, Джаштык, Малабек, Сырдыбай), Дон-Алыш (улица Дон-Алыш).

В Иссык-Кульской области:

9.00-17.00 — село Бактуу-Долоноту.

В Баткенской области: