Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 28 мая облачно и дождь. Воздух прогреется до +18 градусов. День увеличился до 15 часов 1 минуты. Полный прогноз погоды в Кыргызстане найдете тут.

Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.33. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-19.00 — жилмассив «Дордой»;

9.00-15.00 — улицы Горького, Шабдана Баатыра;

9.30-17.00 — улицы Ибраимова, Табачная, Куренкеева, Жуковского, Суюмбаева, жилмассив «Учкун» (улицы Кайынды, Мин-Булак);

9.30-18.00 — улицы Т.Молдо, Курганская, Куренкеева, Нарвская, Ильменская, Ленская, жилмассив «Колмо» (улицы Кулиева, БЧК, Тендик, Республиканская, Максат, Минская, Багратиона, Малышева, переулок Беломорский);

9.00-18.00 — 5-й микрорайон, № 82, улица Циолковского, № 8, улицы Боталиева, М.Ганди, переулок Челябинский;

9.30-12.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кербез, Арабаева, Кырк-Кыз).

Памятные даты

День пограничника Кыргызской Республики

Фото из Интернета

В Кыргызстане впервые 28 мая праздник установлен постановлением правительства от 15 декабря 1999 года в целях формирования традиций пограничной службы Кыргызской Республики, пропаганды ее значимости и обеспечения преемственности.

Свою историю праздник ведет еще с 1958 года: основанием для такой даты стало учреждение декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года Пограничной охраны границы РСФСР.

23 мая 2003 года празднование Дня пограничника установлено на 29 октября. Отпраздновав дважды, после обращение ветеранов пограничной службы правительство приняло решение вернуть историческую дату — 28 мая.

Люди, которые меняли мир

Родился журналист Вилор Акчурин

Фото из Интернета. Вилор Акчурин

Родился 28 мая 1939 года в городе Самарканде Узбекской ССР. В 1960-1966 годах работал репортером Ошской областной газеты, затем в Ферганской областной газете, а в 1975-м вернулся в издание «Эхо Оша». ачинал рядовым корреспондентом, поднялся по служебной лестнице до редактора. В начале 1990-х Вилор Акчурин становится внешкорром Агентства печати «Новости» и газеты «Правда», параллельно работая собственным корреспондентом республиканской газеты «Слово Кыргызстана». В 1994 году он занимает пост заместителя редактора в этом издании. В 2005-м перешел на должность обозревателя. Вилор Акчурин более 50 лет отдал отечественной журналистике. И 23 года до последнего дня работал в газете «Слово Кыргызстана», где был ведущим поэтической рубрики. Благодаря ей, Вилор Акчурин открыл для многих талантливых поэтов и писателей двери в большой поэтический мир.

Умер в 2014 году.

Расстрелян государственный деятель Абдыкадыр Орозбеков

Фото из Интернета. Абдыкадыр Орозбеков

В 1938 году в возрасте 49 лет расстрелян государственный и политический деятель Абдыкадыр Орозбеков -один из основателей кыргызской государственности.

Родился в кишлаке Охна Маргаланского уезда — административно-территориальной единице Ферганской области Туркестанского генерал-губернаторства.

Он активно боролся за установление и укрепление советской власти в Кыргызстане. Занимался становлением кыргызской государственности и сплочением разрозненных территорий кыргызов в единую административную единицу. При Орозбекове в 1930-е годы открыты Русский драмтеатр, высшие учебные заведения и Кыргызская государственная филармония.

За установление советской власти на территории Ферганской долины в 1924 году награжден «Золотым знаком» Туркестанской республики. 3 мая 1932 года за достигнутые успехи в развитии республики Орозбеков Абдыкадыр награжден орденом Трудового Красного Знамени.

По ложному обвинению арестован и приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1956 году.

В Бишкеке названа улица его именем.

Умер кинорежиссер Дооронбек Садырбаев



Фото из Интернета. Дооронбек Садырбаев в фильме «Алымкан»

Депутат трех созывов Жогорку Кенеша, известный кинорежиссер, заслуженный работник культуры Киргизской ССР, Народный артист Кыргызской Республики, кавалер ордена «Манас» Дооронбек Садырбаев родился 13 февраля 1939 года.

Автор более 70 хроникально-документальных, 16 художественных фильмов, 8 книг, более 700 публицистических статей. Снял художественные киноленты «Удержись в седле», «Арман», «Деревенская мозаика», «Песнь о любви», «Плач волчицы», которые неоднократно отмечены призами международных и всесоюзных фестивалей телевизионного кино. Автор телесериала «Кайран Эл», хроникально-документальных фильмов «Учитель русского языка», «Земля отцов», «Чуйская долина» и другие.

Заслуженный работник культуры Киргизской ССР, народный артист Кыргызстана, кавалер ордена «Манас».

Ушел из жизни 28 мая 2008 года.

В столице улица Баха переименована в улицу Дооронбека Садырбаева.

Куда сходить

в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты » ; Подробнее

; Подробнее в выставочном зале Союза художников — выставка картин из войлока Тамилы Зейналовой «Общение offline»; Подробнее

Тамилы Зейналовой «Общение offline»; Подробнее в «Асанбай-центре» — выставка «Дни грузинской культуры» .

Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Международные соревнования среди юниоров по теннису .

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

Микрорайон «Аламедин-1», 10.00 — выездное заседание комитета по бюджету и финансам;

проспект Чуй 168, 14.00 — выездное заседание комитета по бюджету и финансам;

ПЦ «Кабар», 10.00 — пресс-конференция «Государственная служба миграции КР о порядке выплаты единовременной помощи для доставки тел граждан КР, умерших за рубежом»;

11.00 — пресс-конференция «Реализация проекта «От почвы до сбыта» в рамках Года развития регионов»

аллея Пограничной славы, 10.00 — торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника;

сбор у здания мэрии, 11.30 — пресс-тур на предприятие «Бишкекзеленхоз».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.