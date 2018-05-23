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Общество

Число работающих в России граждан Кыргызстана с 2012 года выросло в пять раз

По подсчетам Министерства внутренних дел России, за последние пять лет почти в пять раз увеличилось число работающих в России граждан Кыргызстана и более чем вдвое — граждан Армении. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на данные МВД РФ.

Так, в 2017 году в России работали 376 тысяч 863 гражданина Кыргызстана, а в 2012-м — 79 тысяч 375. Что касается граждан Армении, то в 2017-м году в России работали 232 тысячи 247 граждан, а в 2012-м — 90 тысяч 549.

Обе страны входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Кроме прочих преференций, членство в союзе дает право выходцам из стран ЕАЭС равные трудовые права с российскими гражданами.

В частности, ни гражданам Кыргызстана, ни гражданам Армении не надо получать патент на работу, чтобы легально трудоустроиться в России.

Что касается граждан других стран, которым приходится для трудоустройства в России получать патент, то с 2012 по 2017 годы в полтора раза увеличилось число работающих в России граждан Узбекистана, более чем в полтора — приезжих из Таджикистана. На третьем месте граждане Украины.

Кыргызстан официально присоединился к Евразийскому экономическому союзу в августе 2015 года.
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