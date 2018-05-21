О карьере, себе и дочери. Десять самых запомнившихся фраз Кубанычбека Кулматова

Экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова обвиняют в коррупции при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». В его доме провели обыск, а сам бывший высокопоставленный чиновник теперь ходит на допросы в ГКНБ.

Кубанычбек Кулматов, которого прозвали Смайликом за всегда хорошее настроение и улыбку, запомнился общественности частой сменой рабочих мест и крылатыми выражениями.

ИА «24.kg» собрало самые известные выражения Кубанычбека Кулматова.

1О трудовых навыках

За годы работы Кубанычбек Кулматов сменил столько мест службы, что глаза разбегаются. Получалось, что он и швец, и жнец, и на дуде игрец. В 2017 году он успел даже Национальным банком поруководить. Депутаты парламентского комитета по экономической и фискальной политике усомнились, что историк по образованию сможет руководить НБ КР. Но Кубанычбек Кулматов в своих силах не сомневался.

Я историк, но руководить Национальным банком смогу.

2 О стремительной карьере

Когда кандидатуру Кубанычбека Кулматова на посту главы Национального банка утверждали на заседании парламента, то ему все же пришлось объяснять свои карьерные скачки. Ответ был поистине гениальным.

Когда мне поступает предложение, я его рассматриваю.

3 О ненависти окружающих

В конце 2015 года Кубанычбек Кулматов добровольно сложил полномочия мэра столицы. Он даже собрал пресс-конференцию для журналистов, чтобы объяснить свое решение. Крылатые выражение сыпались тогда как из рога изобилия.

Есть люди, которые меня ненавидят: мы просто оторвали их от кормушки.

4 Об умственных способностях

В октябре 2015 года между мэром Бишкека Кубанычбеком Кулматовым и депутатом БГК Павлом Десятниковым произошла довольно интересная беседа. Они выясняли, похож ли глава города на дурака.

Кубанычбек Кулматов: Я, по-моему, на дурака не похож? Павел Десятников: Нет. Кубанычбек Кулматов: А тогда зачем такие вопросы?

5 О стыдливости

На итоговой коллегии мэрии за 2015 год Кубанычбек Кулматов рассказывал о планах по улучшению уличного освещения. Но запомнился он не планами, а стыдливостью из-за способа включать и выключать свет на городских улицах.

Стыдно говорить, когда к нам приезжают эксперты, что 440 шкафов каждый день сотрудники «Бишкексвета» вручную включают/выключают. Это стыд, позор!

6 О свете в конце тоннеля

В бытность Кубанычбека Кулматова мэром Бишкека горожане часто жаловались на проблемы с вывозом мусора. Даже президент грозил мэру увольнением, если тот не решит проблему. Вопрос решился за счет установки дополнительных мусорных контейнеров из средств Европейского банка реконструкции и развития.

Свет в конце тоннеля есть. Первые контейнеры начинают приходить, начинаем замену.

7 О хороших ребятах

Скандалы в бытность Кубанычбека Кулматова мэром Бишкека случались часто. Один из них — строительство нового ресторана в Дубовом парке. Когда журналисты начали интересоваться у мэра, почему муниципалитет дал разрешение на постройку, тот ответил:

После долгого обсуждения проекта на него дали разрешение. Я не помню, кто владелец, но ребята хорошие.

8 Об имени для дочери

В 2015 году у Кубанычбека Кулматова родилась дочь. Имя для наследницы выбирали долго. И креативность папы тут тоже имела место.

Мы с женой хотели назвать дочь Мэрия, с ударением на «я», но родители не согласились: будут издеваться над девочкой, мэрией называть.

9 О слежке за таможенниками

До назначения на пост мэра Бишкека Кубанычбек Кулматов возглавлял Государственную таможенную службу. Там он тоже проявлял чудеса риторики, радуя журналистов красочными высказываниями.

Я не могу держать свечку над каждым сотрудником таможенной службы Кыргызстана.

10 Об отсутствии тяги к знаниям

К критике Кубанычбеку Кулматову не привыкать. Депутаты парламента даже требовали снять его с должности. Недовольство звучало в том числе и из-за кадрового дефицита. Но и на это у Кубанычбека Кулматова было свое мнение.