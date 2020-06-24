Я буду бороться до конца. Кубанычбек Кулматов прокомментировал решение суда

В Бишкекском городском суде завершилось рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы.

Судебная коллегия оставила в силе решение Ленинского районного суда, приговорившего Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, а Кубанычбека Кулматова — к штрафу.

Бывший мэр Кубанычбек Кулматов заявил, что намерен обжаловать решение. «Я буду бороться до конца, не позволю пятнать имя отца», — сказал он.

Будет ли обжаловать приговор Албек Ибраимов, пока неизвестно. Его адвокат Сергей Слесарев заявил, что ему надо обсудить вопрос с клиентом.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.